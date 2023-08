Wrzesień z Eleven Sports. Hitami derby Madrytu i Mediolany, Puchar Niemiec

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem gorącego września w ELEVEN SPORTS będą piłkarskie derby Madrytu, w których Atlético zmierzy się z Realem.

• Dla fanów ligi hiszpańskiej zaplanowano również transmisję szlagierowego meczu FC Barcelony z Realem Betis.

• Z kolei kibice ligi włoskiej mogą szykować się na derby Mediolanu oraz konfrontacje z udziałem SSC Napoli i Juventusu FC.

Od początku nowego sezonu liga hiszpańska dostarcza kibicom sporych emocji, wielu bramek i niespodzianek. Za głównych faworytów wyścigu o mistrzostwo zgodnie uznaje się wielką trójkę: FC Barcelona, Real Madryt i Atlético Madryt, ale chcą jej zagrozić inne czołowe kluby, jak choćby Real Betis, Real Sociedad czy Villarreal CF. To sprawia, że nadchodzące zmagania w LaLiga EA Sports zapowiadają się bardzo ciekawie. We wrześniu na pierwszy plan wysuwa się derbowe starcie Atlético Madryt z Realem Madryt. Konfrontacje stołecznych drużyn gwarantują zaciętą rywalizację i gorącą atmosferę. Nie inaczej powinno być tym razem, a o najwyższy poziom sportowy zadbają takie gwiazdy, jak Antoine Griezmann, Koke, Vinícius Júnior czy Jude Bellingham. W nadchodzącym miesiącu widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć również mecze z udziałem broniącej tytułu mistrzowskiego FC Barcelony. Przeciwnikami ekipy Roberta Lewandowskiego będą Real Betis i RCD Mallorca. W poprzednich rozgrywkach w potyczkach z tymi zespołami Polak zdobył łącznie trzy bramki i zanotował asystę. Czy ponownie błyśnie skutecznością?Najważniejsze transmisje:• FC Barcelona (Robert Lewandowski) - Real Betis, 17 września• Atlético Madryt - Real Madryt, 24 września• RCD Mallorca - FC Barcelona (Robert Lewandowski), 27 wrześniaRozgrywki Serie A cieszą się w Polsce wielkim zainteresowaniem ze względu na występy wielkich gwiazd i kilkunastu zawodników z naszego kraju, w tym Wojciecha Szczęsnego, Arkadiusza Milika oraz Nicoli Zalewskiego. W nowym sezonie tytułu mistrzowskiego broni SSC Napoli, ale lista kandydatów do trofeum jest znacznie dłuższa, bo duże aspiracje mają między innymi Inter Mediolan, AC Milan, Juventus FC, S.S. Lazio i AS Roma. We wrześniowych propozycjach ELEVEN SPORTS warto zwrócić szczególną uwagę na derbowe spotkanie Interu Mediolan z AC Milanem. To jedne z najbardziej utytułowanych włoskich klubów, które w poprzednich rozgrywkach prezentowały wysoki poziom zarówno w lidze, jak i w europejskich pucharach. Na San Siro kibicom zaprezentują się między innymi Lautaro Martínez, Nicolò Barella, Rafael Leão i Theo Hernández. W nadchodzącym miesiącu poważnym próbom zostanie poddane także S.S. Lazio, które zagra z Napoli oraz Juve.Najważniejsze transmisje:• SSC Napoli - S.S. Lazio, 2 września• Inter Mediolan - AC Milan, 16 września• Juventus FC (Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik) - S.S. Lazio, 16 wrześniaCzy Paris Saint-Germain potwierdzi, że w tym sezonie ponownie jest głównym kandydatem do mistrzostwa Francji? A może lepiej od niego będą prezentować się inne czołowe zespoły, na przykład RC Lens, Olympique Marsylia, AS Monaco lub Olympique Lyonnais? Częściowej odpowiedzi na te pytania udzielą wrześniowe mecze Ligue 1 Uber Eats transmitowane w kanałach ELEVEN SPORTS. Paryżan czeka w nadchodzącym miesiącu kilka trudnych sprawdzianów, między innymi prestiżowa konfrontacja z Marsylią. Spotkania tych klubów mają wieloletnią tradycję i są określane jako Le Classique. Na Parc des Princes goście postarają się przerwać serię pięciu ligowych występów z rzędu bez zwycięstwa z PSG.Ciekawym widowiskiem będzie z pewnością także starcie Paris Saint-Germain z nieprzewidywalnym OGC Nice. Gwiazdy ze stolicy sprawdzą formę Marcina Bułki, który w tym sezonie został pierwszym bramkarzem zespołu z Lazurowego Wybrzeża. Polskich zawodników będzie można zobaczyć też na Stade Louis II, gdzie AS Monaco podejmie RC Lens, w którym ważną rolę odgrywa Przemysław Frankowski.Najważniejsze transmisje:• AS Monaco - RC Lens (Przemysław Frankowski), 2 września• Paris Saint-Germain - OGC Nice (Marcin Bułka), 17 września• Paris Saint-Germain - Olympique Marsylia, 24 wrześniaW historii rozgrywek ligi portugalskiej tylko dwa razy mistrzostwo kraju zdobywał ktoś spoza trójki SL Benfica, FC Porto i Sporting CP. Również w obecnym sezonie to te kluby są uznawane za głównych kandydatów do tytułu. Inne drużyny, jak choćby SC Braga, Vitória SC czy FC Arouca, nie mają jednak zamiaru odpuszczać gry o najwyższe cele. W sierpniu widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli przekonać się, czy pretendentom uda się nawiązać walkę z faworytami. Szczególnie ciekawie zapowiada się konfrontacja Vitórii SC z SL Benfiką. Na cztery ostatnie spotkania z Orłami ekipa z Guimarães przegrała tylko dwie, pozostałe dwie zremisowała, ale na ligową wygraną z tym rywalem czeka już ponad 10 lat. Sporych emocji powinien dostarczyć też mecz FC Porto - FC Arouca. W czterech ostatnich starciach pomiędzy tymi zespołami na Estádio do Dragão padło łącznie aż 16 bramek. Czy także tym razem piłkarze urządzą kibicom festiwal strzelecki?Najważniejsze transmisje:• SL Benfica - Vitória SC, 3 września• FC Porto - FC Arouca, 3 września• SC Braga - Sporting CP, 3 wrześniaWe wrześniu zostanie dokończona 1. runda rozgrywek o piłkarski Puchar Niemiec. W jednym z transmitowanych meczów widzowie ELEVEN SPORTS zobaczą w akcji Bayern Monachium. Bawarczycy są najbardziej utytułowanym klubem w historii DFB-Pokal, ale swój ostatni triumf świętowali stosunkowo dawno, bo w sezonie 2019/20. Obecną edycję zmagań rozpoczną od spotkania z trzecioligowym Preußen Münster. Jakikolwiek inny wynik niż wysoka wygrana Harry'ego Kane'a, Jamala Musiali i spółki byłby wielką sensacją. Przed obroną gospodarzy wielkie wyzwanie, a warto zaznaczyć, że zawodnikiem tej formacji jest Polak, Sebastian Mrowca. W drugim transmitowanym starciu broniące Pucharu Niemiec RB Lipsk zmierzy się z drugoligowym Wahen Wiesbaden. Timo Werner, Loïs Openda i ich koledzy chcą przedłużyć imponującą, trwającą od maja 2021 roku, passę zwycięskich meczów w Pucharze Niemiec.Transmisje:• Preußen Münster (Sebastian Mrowca) - Bayern Monachium, 26 września• Wahen Wiesbaden - RB Lipsk, 27 wrześniaWe wrześniu odbędą się kluczowe mecze rundy finałowej żużlowej PGE Ekstraligi. Na antenach kanałów ELEVEN SPORTS będzie można zobaczyć rewanżowe starcie w jednym z półfinałów oraz oba spotkania, których stawką jest brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski. O tym, kto wystąpi w tych konfrontacjach, zadecyduje wcześniejsza runda, w której biorą udział: BETARD SPARTA Wrocław, PLATINUM MOTOR Lublin, EBUT.PL STAL Gorzów, TAURON WŁÓKNIARZ Częstochowa, FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOR Toruń i FOGO UNIA Leszno.Ponadto we wrześniu widzowie ELEVEN SPORTS mogą szykować się na finałowe zmagania również w szwedzkiej Bauhaus-Ligan Elit Speedway oraz Speedwayligaen Denmark. W klubach z tych krajów występuje łącznie ponad 20 Polaków i jest duża szansa, że odegrają oni istotne role w walce o tytuły mistrzowskie.Transmisje:• półfinał (rewanż), 10 września• 1. mecz o brązowy medal, 17 września• rewanżowy mecz o brązowy medal, 23 września