Mateusz Borek dołącza do grona ambasadorów Superbet

• Jeden z bardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy i komentatorów sportowych dołączył do rodziny Superbet.

• Od września 2023 roku Mateusz Borek będzie jednym z ambasadorów oraz twarzą firmy w nadchodzących działaniach promocyjnych i kampaniach.

Mateusz Borek to jeden z najbardziej charakterystycznych i lubianych dziennikarzy sportowych w Polsce. W swojej karierze skomentował sześć finałów Ligi Mistrzów, po dwa finały mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy. Zawodowo związany z TVP, w przeszłości także z telewizją Polsat, Eurosportem czy Canal+. Trzy razy został nagrodzony Piłkarskim Oscarem Canal+ w kategorii najlepszy komentator telewizyjny. Specjalizuje się w piłce nożnej oraz sportach walki, od wielu lat prowadzi gale boksu zawodowego oraz MMA. W 2017 roku został też promotorem bokserskim. Jest także jednym z założycieli najbardziej popularnego w Polsce kanału internetowego o tematyce sportowej tzn. Kanału Sportowego.- mówi Łukasz Seweryniak, prezes Superbet.Mateusz Borek od września 2023 roku dołączył do wcześniejszych ambasadorów Superbet, czyli Jerzego Dudka, Sławomira Peszki i Tomasza Smokowskiego.- dodaje z uśmiechem nowy ambasador Superbet, Mateusz Borek."Transfer" Mateusza Borka to nie jedyny spektakularny ruch Superbet. Od bieżącego sezonu Ekstraklasy firma podpisała strategiczny kontrakt sponsorski z Lechem Poznań. Na podstawie pierwszej tego typu na polskim rynki umowy oprócz standardowego sponsoringu, wprowadzony został mechanizm dodatkowego wsparcia Akademii Lecha. W Ekstraklasie Superbet sponsoruje też Górnika Zabrze, a w niższych ligach także GKS Tychy i Stomil Olsztyn.