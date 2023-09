OLX z nową kampanią promującą przesyłki za 1 zł (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Sprzedawaj wszystkim, kupuj od wszystkich. Cała Polska w Twojej paczce".

• Tak brzmi hasło najnowszej kampanii serwisu ogłoszeniowego OLX, która ma budować świadomość przesyłek i zachęcać do obrotu towarami z drugiej ręki.

ane GUS z początku roku wykazały, że w 2022 roku 18,6 mln Polaków w wieku od 16 do 74 lat kupiło coś przez internet. Dostęp do internetu w domu miało 93,3 proc. polskich gospodarstw domowych. Recommerce jest bardziej popularny wśród młodszych pokoleń, a cena za przesyłkę jest jednym z głównych motywatorów dla użytkowników platformy dokonujących transakcji - od 1 września 2023 r. cena Przesyłki OLX z InPost wynosi 1 zł.Jak pokazują badania, w grupie 18 do 34 lat rzeczy z drugiej ręki kupuje lub sprzedaje blisko 80% użytkowników. To właśnie ze względu na tę grupę docelową powstały dynamiczne, świeże i pełne pozytywnej energii spoty.Sprzedaż z Przesyłką OLX przez aplikację to wygodny i szybki sposób na danie drugiego życia czemuś, co przestało nam być potrzebne lub kupienie unikatowego przedmiotu w atrakcyjnej cenie. Do tego zachęca najnowsza kampania marki OLX, której bohaterowie w szybki i przyjazny sposób dokonują internetowych transakcji sprzedając m.in. ubranka i zabawki dziecięce, płyty, sprzęt elektroniczny czy artykuły wyposażenia wnętrz.- mówi Jakub Skitek, Senior Copywriter w DDB Warszawa.Narracja spotów orbituje wokół paczki, która jest swoistym portalem łączącym ludzi niezależnie od ich wieku, lokalizacji, czy motywacji towarzyszącej transakcji.- mówi o kampanii Marta Wojciechowska, marketing specialist w OLX.Kampania telewizyjna wystartowała 1 września, ma ogólnokrajowy zasięg. Dodatkowo zaplanowano dystrybucję spotów w kanałach social mediowych marki. Głównemu spotowi towarzyszą krótsze formy.-mówi Ola Bielska, producent w Lucky Luciano Pictures.Za realizację konceptu kreatywnego odpowiada agencja DDB Warszawa, za produkcję - Lucky Luciano Pictures.