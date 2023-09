Katarzyna Kwiatkowska boginią nieziemskiej rozrywki Netii (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Ruszyła kampania reklamowa pakietów światłowodowego dostępu do internetu z TV i dostępem do Disney+, w której debiutuje nowa platforma komunikacyjna marki Netia

• W postać bogini Internetu, telewizji 4K i niezawodnej rozrywki, w którą wciela się Katarzyna Kwiatkowska.

Reklamy z udziałem Katarzyny Kwiatkowskiej, to otwarcie nowego rozdziału komunikacji marketingowej marki Netia. Katarzyna Kwiatkowska wciela się w postać bogini Internetu, telewizji 4K i niezawodnej rozrywki, Jedenastej Muzy, która zstępuje z Olimpu wprost do mieszkań klientów Grupy Netia.- powiedziała Joanna Pędzińska, szefowa komunikacji marketingowej obszaru B2C w Netii.Koncept kreatywny przygotowany przez agencję kreatywną (Red8) zdecydowanie wygrał z innymi propozycjami w szeroko zakrojonych badaniach konsumenckich.- dodała Joanna Pędzińska.Pierwsza telewizyjna kampania reklamowa z udziałem Katarzyny Kwiatkowskiej wystartuje 2 września i potrwa do 8 października 2023 roku. W kampanii TV (na kanałach Grupy Polsat Plus oraz TVN Grupa Discovery) emitowane 30 i 15-sekundowe spoty reklamowe.Reklamy Netii, nawiązujące do kampanii TV pojawią się również w Internecie, a także na tyłach autobusów w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Krakowie, Sosnowcu, Katowicach i Gliwicach.Za przygotowanie kampanii odpowiada agencja Red8 z Grupy Dentsu, a za zakup mediów Iprospect (Grupa Dentsu). Spoty wyprodukowała firma TFP.Kampania reklamowa będzie m.in. wspierać sprzedaż flagowego pakietu z aktualnej oferty promocyjnej - dostęp do Internetu w technologiach światłowodowych w opcji do 300 Mb/s wraz z usługą TV 4K (pakiet S z 81 kanałami) i dostępem do serwisu Disney+ w cenie 70 zł miesięcznie (cena z rabatami za zgody marketingowe i e-fakturę). Zawierając umowę na 2 lata, klienci otrzymają na start 3 miesiące abonamentu gratis.Do każdego z pakietów można dokupić Pakiety Premium, wśród nich, np. Polsat Sport Premium razem z Eleven Sports za 20 zł miesięcznie lub HBO również za 20 zł miesięcznie, czy też pakiet Canal+ Select w cenie 35 zł miesięcznie.W zasięgu dostępu w technologiach światłowodowych pod marką Netia (pobieranie danych z prędkością nawet do 1 Gb/s) jest obecnie ponad 5,5 mln gospodarstw domowych. Na tę liczbę składa się 2,3 mln łączy sieci własnej Grupy Netia oraz ponad 3,3 mln łączy operatorów hurtowych, którzy budują sieci m.in. w ramach POPC (np. Fiberhost, Nexera, Światłowód Inwestycje, Orange Polska).