Canal+ rusza z kampanią marketingową nowego sezonu "Belfra"

Łukasz Szewczyk

• W piątek (8 września) premiera trzeciego sezonu serialu Canal+ "Belfer"

• Najnowszy sezon wprowadza kampania obejmująca standardowe i niestandardowe działania komunikacyjne, m.in. OOH, digital, social media i influencerów.

Kampania promująca trzeci sezon serialu "Belfer" w Canal+ / Fot. Canal+

W ramach OOH wykorzystano miks formatów cyfrowych i drukowanych, które pojawiły się w największych polskich aglomeracjach. Działania digitalowe osadzone są m.in. w Meta, YouTube oraz na Filmwebie.Ich elementem, oprócz formatów typu teaser, trailer i spoty reklamowe zbudowane na serialowych scenach, jest m.in. interaktywne video, w których widz sam może dokonać wyboru pomiędzy dwoma różnymi materiałami video, czy interaktywny kokpit serialowego statku Kapitan Borchardt, umożliwiający zapoznanie się z niepublikowanymi wcześniej fragmentami scen z pierwszego odcinka.Po raz pierwszy w ramach serialowej kampanii wykorzystano też kontekstowo potencjał komunikacji pomiędzy Canal+ a IKEA. Ideą wspólnych zaczepek - wyzwań jest pokazanie z dystansem i humorem, że sprzęty czy akcesoria dostępne w IKEA mogą służyć też śledztwu Belfra, np. lampka biurowa może służyć do nauki, ale też do naświetlenia kryminalnej sprawy czy przesłuchań. Ta część kampanii opiera się na miksie działań OOH i socialowych.Wprowadzeniu serialu na rynek towarzyszył cykl eventów PR-owych dedykowanych dziennikarzom i influencerom, m.in. przedpremierowy pokaz, poprzedzony panelem dyskusyjnym prowadzonym przez Karolinę Korwin-Piotrowską, z udziałem twórców i aktorów, który w wersji specjalnego odcinka Aktualności filmowych miał swoją emisję w zeszłą sobotę. W zakresie współprac influencerskich zrealizowano specjalny talk-show "Wszystkie kryminalne tropy", w którym influencer Karol Paciorek (prowadzący cenionego programu "Imponderabilia") rozmawiał o BELFRZE z najpopularniejszą kryminalną podcasterką Justyną Mazur-Kudelską, specjalizującą się w tematach kryminologicznych Renatą z Worka Kości oraz filmowo-kulturowym blogerem Kajetanem Kusiną. Dodatkowo w ramach tzw. Media Open Day (indywidualnych wywiadów z twórcami) zorganizowano ok. 50 rozmów. Dziennikarze mieli też możliwość wejścia na plan serialu w Ustce, Łodzi, Pabianicach i w Zgierzu.Premiera trzeciego sezonu "Belfra" w piątek - 8 września w serwisie Canal+ Online oraz na antenie Canal+ Premium.