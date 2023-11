"Niech się spełniają życzenia". Disney z wiąteczną kampanią (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Świąteczna kampania "Niech się spełniają życzenia" wieńczy rok obchodów 100. rocznicy Disneya

• Nowy globalny spot reklamowy "Świąteczne życzenie" jest inspirowany nadchodzącym filmem Walt Disney Animation Studios "Życzenie"

Disney rozpoczął świąteczną kampanię reklamową zatytułowaną "Niech się spełniają życzenia". Kampania wieńczy obchody 100. rocznicy powstania firmy, a motywem przewodnim jest wielka moc życzeń. W ramach akcji powstał aktorski spot reklamowy "Świąteczne życzenie" inspirowany nadchodzącym filmem Walt Disney Animation Studios "Życzenie". Kampania realizowana jest w ponad 50 krajach.Wyreżyserowany przez zdobywczynię Grammy Meji Alabi film reklamowy powstał w Republice Południowej Afryki, gdzie nakręcono sceny reprezentujące sześć miejsc i sześć języków. To historia o rodzinach i przyjaciołach z całego świata, których łączy uniwersalne pragnienie bycia razem, niezależnie od tego, co świętują i z jakiej tradycji się wywodzą.- mówi Meji Alabi, reżyserka.W spocie wykorzystano dobrze znaną piosenkę "Ze snem budzą się marzenia" z klasycznej animacji Disneya "Kopciuszek" zaaranżowaną na nowo i wykonaną przez wielu artystów z całego świata. W polskiej wersji językowej jeden z wersów wykonuje Natalia Bajak, wokalistka, która w piosenkach użyczyła głosu Ashy, głównej bohaterce "Życzenia". Reklama była koprodukcją zespołów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i RPA. Za kreację odpowiada wewnętrzny agencja reklamowa Disneya - Yellow Shoes Creative Group.- dodaje Joss Hastings, VP Global Marketing, Disney Consumer Products, Games & Publishing.Ponad 50 partnerów handlowych zaangażowało się w tegoroczną świąteczną kampanię Disneya, w której opowieści i ulubione postacie trafiają do naszych domów za sprawą innowacyjnych produktów we wszystkich kategoriach: od zabawek i odzieży, przez biżuterię, elektronikę, artykuły wyposażenia wnętrz po gry i książki.