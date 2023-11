"Niech nas dobra sieć łączy". Świąteczna kampania wizerunkowa T-Mobile (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Czasami wystarczy zacząć rozmowę od prostego pytania "Czy jesteś szczęśliwy", by na twarzy bliskiej nam osoby pojawił się uśmiech.

• Najlepszym prezentem na święta jest dobra rozmowa.

• Takie przesłanie towarzyszy tegorocznej, świątecznej kampanii wizerunkowej T-Mobile

W natłoku obowiązków, nie zapomnijmy jednak o tym, co najważniejsze - o byciu blisko siebie. I gdy nadejdzie ten wyczekiwany wieczór i cała rodzina spotka się, by wspólnie zasiąść do stołu, warto skupić się na tym, co nas łączy, a nie dzieli. Niech wzajemne oczekiwania, czy różnice ustąpią miejsca dobrej rozmowie, którą czasem wystarczy zacząć od prostego, a zarazem bardzo ważnego pytania "Czy jesteś szczęśliwy?". To właśnie takie proste pytania mają największą moc. Dlatego w ramach kampanii wizerunkowej przygotowaliśmy spot, który - z lekkim humorem i muzycznym akcentem - pokazuje "prawdziwe" oblicze rodzinnego spotkania i tego, co tak naprawdę liczy się najbardziej - bliska relacja z osobą, która jest dla nas ważna.W spocie widzimy młodego mężczyznę, który przyjeżdża do rodziny na święta, ale zanim zasiądzie przy świątecznym stole, jest już przepytywany przez krewnych o swoje plany zawodowe i prywatne. Nagle tę niezręczną sytuację przerywa babcia, która pyta wnuka po prostu o to, czy jest szczęśliwy. Chłopak z ulgą i uśmiechem przytakuje głową. Bo najlepszym prezentem, jaki możemy dać bliskim - nie tylko na święta, jest dobra rozmowa, będąca dowodem prawdziwej troski.To pierwsza międzynarodowa kampania pod nowym hasłem Deutsche Telekom: "Connecting your world". Symbolizuje ona to, co powinno być dla każdego z nas najważniejsze - nie tylko w czasie świąt - czyli prawdziwe więzi międzyludzkie, które łączą.Spot wizerunkowy został zrealizowany przez agencję MUW Saatchi & Saatchi Bratislava na rynek europejski i będzie wykorzystywany w wielu krajach, gdzie obecna jest Grupa Deutsche Telekom. W Polsce kampania będzie prowadzona w telewizji, kinie oraz social mediach. Adaptację kampanii opracował Departament Zarządzania Marką i Customer Experience wraz z agencją PZL. Za działania w internecie odpowiada VMLY&R. Zakupem i planowaniem mediów zajął się Dom Mediowy Mindshare.