Świąteczne prezenty w nowej kampanii Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Canal+ Polska rozpoczął kolejne działania promocyjne skierowane do klientów oferty satelitarnej.

• W przygotowanym na tę okazję spocie telewizyjnym wystąpił znany z "The Office PL" Dariusz Wasiak (Adam Woronowicz).

W kolejnej odsłonie świątecznych ofert klienci mogą nadal skorzystać z promocji na dostęp do paczki Canal+ Seriale i Filmy z pakietami telewizji za 0 zł przez pierwsze 3 miesiące i dodatkowo otrzymać w prezencie jedną z opcji dodatkowych:• dostęp do FilmBox (za 0 zł przez 6 miesięcy)• dostęp do Player z reklamami (za 0 zł przez 6 miesięcy)• dostęp do Eleven Sports (za 0 zł przez 6 miesięcy)• dostęp do HBO Max i kanałów HBO (za 0 zł przez 4 miesiące)Świąteczne promocje po raz kolejny wspiera kampania reklamowa realizowana w telewizji, social mediach i punktach sprzedaży. W nowym spocie telewizyjnym wystąpił Adam Woronowicz wcielający się w rolę Dariusz Wasiaka doskonale znanego fanom "The Office".Kreację do kampanii przygotował dział marketingu CANAL+. Za produkcję spotu (w reżyserii Piotra Onopa) odpowiadał dom produkcyjny Under Ski Tower, a media do kampanii kupiła agencja Havas Media.