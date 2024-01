Braciak i Mecwaldowski w kampanii promująca ofertę łączoną Polsat Box i Plusa (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Ruszyła nowa kampania reklamowa Polsat Box i Plusa m.in. z Jackiem Braciakiem i Wojciechem Mecwaldowskim promująca ofertę łączoną operatorów: Telewizja Polsat Box z Disney+ i Światłowód Plusa już od 19 zł/mies. przez pierwszy rok po rabatach.

W myśl zasady "co masz zrobić jutro, lepiej zrób dziś", nowy spot telewizyjny m.in. z Jackiem Braciakiem i Wojciechem Mecwaldowskim inspiruje klientów do tego, żeby zrezygnowali z odkładania zakupów i skorzystali z atrakcyjnej oferty już teraz. A ta kusi ceną i jakością usług dla domu. Telewizja w wysokiej jakości obrazu od Polsat Box, tysiące godzin seriali, filmów i oryginalnych produkcji światowego kina w Disney+ oraz niezawodny i szybki internet światłowodowy Plusa to idealna propozycja dla całej rodziny.Kampanię promującą ofertę łączoną Polsat Box i Plusa zaplanowano w telewizji (Polsat, TVN, TVS i kanałach tematycznych), Internecie i OOH.Metryczka kampaniiNazwa: Telewizja Polsat Box z Disney+ i Światłowód PlusaMarka: Polsat Box i PlusKreacja: FreundschaftProdukcja: TFP Mariusz MatwiejczukPostprodukcja: wideo - Televizor; audio - Ztudio&BurzaReżyser: Piotr JanowskiMedia: TV, online, oohDom mediowy: iProspect, MediaPlus