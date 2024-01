Obsługa social media - czy warto skorzystać z usług agencji?

Redakcja

Prowadzenie biznesu online wymaga obecności w różnych kanałach internetowych, żeby dotrzeć do wielu klientów. Absolutnym obowiązkiem jest działanie w social mediach.

Niektóre osoby same próbują obsługiwać te platformy, mając nadzieję na zainteresowanie swoimi produktami lub usługami. To - wbrew pozorom - wcale nie jest takie łatwe zadanie, dlatego też czasem lepiej skorzystać z usług agencji. Kiedy to dobre rozwiązanie? Co można dzięki temu zyskać?Social media służą do wielu zadań - kontaktu z klientami, prezentowaniem swojej oferty czy dzieleniem się wiedzą. Wszystkie te działania są bardzo ważne, bo wpływają na rozpoznawalność marki, zwiększają sprzedaż, budując pozytywny wizerunek. Niektórzy przedsiębiorcy próbują działać tu na własną rękę, lecz samodzielna obsługa social media nie jest łatwa. Takie media rządzą się swoimi prawami, są otwarte dla klientów przez cały czas (dosłownie 24 godziny na dobę przez 365 dni w tygodniu), więc trzeba tu być zawsze, trzymać rękę na pulsie, reagować. To z biegiem czasu staje się trudne, zwłaszcza że prowadząc własny biznes, odpowiadamy za wiele innych obszarów. To tylko pokazuje, że w zdecydowanej większości przypadków lepiej oddać zadanie prowadzenia kanałów social media profesjonalnej agencji.- Oszczędność czasu i pieniędzy.To jedna z podstawowych zalet, bo nie tylko oszczędzamy pieniądze, ale i czas. Z jednej strony nie musimy tworzyć u siebie dodatkowego stanowiska osoby ds. mediów społecznościowych, z drugiej - nie zawracamy sobie głowy tymi działaniami, bo te zadania są w gestii wynajętej firmy. Pamiętajmy, że outsourcing jest tańszy niż tworzenie nowych stanowisk pracy!- Doświadczenie agencji.Mamy też pewność, że za obsługę social media odpowiadać będzie doświadczony zespół, którego wszystkie zadania opiera na rzetelnej analizie.- Wiedza ekspercka.Dzięki współpracy zawsze korzystamy z wiedzy eksperckiej, a nie domysłów. Profesjonaliści obserwują na bieżąco trendy, wiedząc, co w trawie piszczy.- Doświadczona agencja działa kompleksowo, zaczynając od analizy grupy docelowej i stworzeniu persony;- Opracowuje strategię komunikacji, biorąc pod uwagę najważniejsze cele biznesowe i cele kampanii;- Tworzy angażujące treści, przydatne i wartościowe dla odbiorców, pokazujące markę w dobrym świetle;- Komunikuje się ze społecznością, reagując na pojawiające się komentarze, oceny i zadawane pytania. To niezwykle ważne, bo coraz więcej osób wybiera ten właśnie sposób, żeby porozumieć się z marką;- Prowadzi efektywnie płatne kampanie reklamowe, pozyskując w ten sposób nowe grupy klientów, w tym również tzw. leady sprzedażowe;- Pomaga w obsłudze sklepów na platformach społecznościowych, bo wiele platform social media, jak na przykład Facebook czy Instagram, oferuje takie możliwości.Jak widzimy, korzyści wynikające z tej współpracy jest bardzo dużo, dlatego odpowiadając na pytanie zawarte w tytule artykułu - czy warto skorzystać z usług agencji? - odpowiemy, że zdecydowanie tak!