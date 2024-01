Łukasz Szewczyk

Sarkazm może być cennym narzędziem w komunikacji

• Sarkazm może służyć nie tylko przekazaniu uszczypliwości - dowodzą naukowcy z uczelni INSEAD.

• Okazuje się, że używanie tego narzędzia w komunikacji interpersonalnej pomaga odbiorcy przyjąć punkt widzenia nadawcy.

• Staje się on bardziej otwarty na to, co próbuje przekazać nadawca, nawet jeśli wywołuje to w nim poczucie winy lub zażenowania.

Fot. pixabay.com