Startuje kampania świadomościowa promująca pozytywne postawy wobec walki z hejtem

Łukasz Szewczyk

• SEXEDPL, T Mobile Polska i TikTok ruszają z kampanią świadomościową #HejtOutLoveIn

Kampania #HejtOutLoveIn ma na celu promowanie pozytywnych postaw i zachowań w Internecie, a przez to minimalizowanie hejtu. Jest to druga odsłona projektu HEJTOUT, realizowanego przez Fundację SEXEDPL i T-Mobile Polska, do której dołącza teraz TikTok i jego twórcy. -- podkreśla Anja Rubik.Internet i nowe media pozwalają młodym ludziom wyrażać siebie, wspierają rozwijanie pasji i wymianę inspiracji. Jednak, żeby w pełni korzystać z ich potencjału potrzebna jest wiedza na temat tego, w jaki sposób poruszać się świadomie i odpowiedzialnie po cyfrowej przestrzeni. Według badań NASK blisko 40% młodych ludzi deklaruje, że nie reaguje na przemoc w Internecie i nikomu o niej nie mówi. Aż połowa z nich uważa, że osoby, które obrażają innych w sieci, pozostają bezkarne. Celem kampanii HEJTOUT, którą Fundacja SEXEDPL realizuje od 2023 roku, jest powstrzymanie tej tendencji, poprzez wyposażenie nastolatków w wiedzę i narzędzia, które pomogą zmniejszyć moc hejtu i nauczyć sposobów reagowania na przemoc w sieci.- mówi Anja Rubik, Założycielka i Prezeska Zarządu Fundacji SEXEDPL.Pierwszy etap kampanii HEJTOUT koncentrował się na poszerzaniu wiedzy na temat hejtu wśród młodych osób w celu skutecznego rozpoznawania takich treściw Internecie. Nowa odsłona projektu #HejtOutLoveIn, oprócz aspektów edukacyjnych, poświęcona jest promowaniu pozytywnych postaw, dzięki którym można zmniejszyć moc hejtu i sprawić by sieć była bardziej przyjaznym miejscem. Dla wszystkich.- mówi psycholog i terapeuta seksualny Michał Sawicki.W pierwszej odsłonie projektu HEJTOUT Fundacja SEXEDPL i T-Mobile Polska wrazz ekspertami stworzyli bazę wiedzy na temat przemocy w Internecie, zrealizowali serię filmów edukacyjnych wspólnie z ambasadorami akcji i przeprowadzili warsztaty dla osób pracujących z młodymi ludźmi. Wkrótce pojawią się również scenariusze lekcji na temat hejtu do wykorzystania podczas pracy z młodzieżą.- mówi Martyna Wyrzykowska, Dyrektorka Zarządzająca Fundacji SEXEDPL.W ramach projektu #HejtOutLoveIn i obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu TikTok przygotował dla użytkowników serwis w aplikacji poświęcony najważniejszym zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem na platformie. Użytkownicy znajdą tu informacje dotyczące rozwiązań w aplikacji, które zwiększają ochronę przed niepożądanymi interakcjami, filmy autorstwa ekspertów SEXEDPL, oraz linki do stron, na których mogą uzyskać pomoc.Nowa odsłona kampanii przewiduje również kontynuacje współpracy z ambasadorami, którzy wsparli pierwszą fazę projektu, którzy zaproszą użytkowników do dzielenia się swoimi historiami. W pierwszej części akcji udział wzięli m.in. Aleksandra Cedro, Synmojegotaty, Stewunia czy Karlisstas oraz współkonstruktorka projektu edukatorka Aga Szuścik. Dodatkowym elementem kampanii będą również akcje kreatywnew aplikacji TikTok.Antyprzemocowa, anonimowa linia pomocowa SEXEDPL działa pod numerem720 720 020. Skierowana jest do osób uwikłanych w przemoc i oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną.