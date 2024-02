Biuro reklamy TVP z ofertą na Euro 2024. "Spodziewamy się rekordowej popularności"

Łukasz Szewczyk

• Biuro Reklamy TVP ogłosiło zasady sprzedaży obowiązujące przy transmisjach Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2024.

• Mecze będą nadawane w TVP1, TVP2, TVP Sport, oraz na portalu i w aplikacji mobilnej TVP Sport.

W cenniku najdroższe są bloki reklamowe przy meczach Polaków, szczególnie przy spotkaniu Polski z Francją. Cena 30-sekundowego spotu po pierwszej połowie tego meczu w sprzedaży łączonej, tj. TVP1/TVP2 i TVP Sport wynosi 549 600 zł (cena przed rabatami). Dla sprzedaży wszystkich meczów obowiązują warunki klienta wynegocjowane na 2024 rok. Zdecydowana większość spotkań - 45 z 51 rozegranych zostanie w prime time.W ofercie kontynuowany będzie sponsoring multiscreen, czyli emisja billboardów sponsorskich w tv i online (tvpsport.pl i w aplikacji TVP Sport). Nowością jest możliwość prezentowania takich wskazań sponsora przy studiach przed rozpoczęciem i po zakończeniu meczów.Dla wszystkich meczów, które nadawane będą równolegle w antenie głównej i TVP Sport obowiązywać będzie sprzedaż łączona, czyli reklamodawca musi dokonać zakupu reklamy w obu kanałach. To reakcja na duży i rosnący odsetek widzów, którzy transmisje sportowe oglądają w kanale tematycznym. W trakcie Mundialu w Katarze widownia meczów TVP Sport osiągała nawet 2,5 mln widzów (Nielsen, AMR meczu Polska - Francja, 4+).Telewizja Polska przygotowuje szereg audycji związanych z Euro 2024. W ofercie TVP znalazły się m in. formaty: "Droga do Euro 2024", "Biało - Czerwoni na Euro 2024", czy "Dzień na Euro 2024". Każda oferta zakłada obecność reklamową przy wszystkich audycjach dodatkowych.Biuro Reklamy TVP proponuje też szeroki wybór możliwości w środowisku digital. Poza standardowymi spotami, emitowanymi przy transmitowanych meczach i reklamą online w ofercie znalazły się też inne formy angażujące widzów tj. reklama w telewizji hybrydowej (HBB TV), Game Stories Highlights Google OneBox oraz możliwość ekspozycji marki przy treściach Euro 2024 na YouTube. W trakcie Mundialu w Katarze transmisje meczów wygenerowały łącznie ponad 70,5 mln odtworzeń. Najlepiej oglądane spotkanie: Polska - Argentyna, wygenerowało łącznie niemal 4,3 mln streamów. (Gemius Prism: WEB+APP MOB / Google Analytics: TVP GO).- mówi Marcin Gudowicz, Dyrektor Biura Reklamy TVP.Inauguracja wielkiego piłkarskiego święta odbędzie się 14 czerwca w Monachium. Finał zostanie rozegrany 14 lipca na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Telewizja Polska ma wyłączne prawa do transmisji wydarzenia. Łączny zasięg transmisji spotkań Mundialu w Katarze w 2022 roku na antenach TVP wyniósł ponad 32 mln widzów (Nielsen, coverage, 4+). Najlepiej oglądanym meczem był pojedynek Polska - Francja ze średnią widownią 11,8 mln (Nielsen, AMR, 4+).