Canal+ Polska i Grupa Kino Polska łączą siły. Wspólne biuro reklamy Canal+ Advertising

Łukasz Szewczyk

• Powstało biuro reklamy Canal+ Advertising, łączące ofertę kanałów telewizyjnych Canal+ Polska i Grupy Kino Polska.

Biuro reklamy Canal+ Advertising obejmuje portfolio łącznie 21 kanałów telewizji premium Canal+ Polska i docierających do szerokiej widowni kanałów Grupy Kino Polska. Oferuje produkty reklamowe, które adresowane są do widzów telewizji tradycyjnej, jak i serwisu Canal+ Online. Wśród nich można znaleźć takie rozwiązania, jak lokowanie produktu, sponsoring, reklamy w dedykowanych blokach reklamowych, jak również zintegrowane kampanie 360 stopni, obejmujące digital, telewizję, outdoor i media partnerów. Połączonym biurem reklamy obydwu podmiotów kieruje Michał Wojtczak, który objął stanowisko Advertising Directora.- mówi Michał Wojtczak, Advertising Director w CANAL+ Polska.Oferta połączonych biur reklamy CANAL+ Advertising obejmuje różnorodne kanały z bogatą ofertą programową (sport, filmy i seriale, lifestyle, kanały dla dzieci), lokalnymi produkcjami i międzynarodowymi hitami z gwiazdorską obsadą. W przypadku Canal+ Polska są to kanały: Canal+SPORT, CANAL+SPORT2, CANAL+SPORT3, CANAL+SPORT4, CANAL+SPORT5, ALE KINO+, CANAL+ DOMO, CANAL+ KUCHNIA, PLANETE+, MINI MINI+, TELE TOON+, CANAL+ FAMILY, NOVELAS+, NOVELAS+1, CANAL+PREMIUM. W ramach Grupy Kino Polska są to: Zoom TV, Stopklatka, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV i Gametoon.Połączenie biur reklamy CANAL+ Polska i Grupy Kino Polska jest kolejnym przykładem udanej współpracy w ramach powiększonej grupy medialnej. W kwietniu 2023 roku Grupa M7 (z Grupy CANAL+), zwiększyła udziały w SPI International do 100%. Po zakończeniu tej transakcji w sierpniu, Grupa CANAL+ pośrednio kontroluje 66% kapitału zakładowego Grupy Kino Polska.