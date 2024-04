Największa konferencja o marketingu i AI w Polsce już w kwietniu!

Materiał reklamowy

Od 16 do 18 kwietnia 2024 w Warszawie odbędzie się XVII edycja największej konferencji marketingowej w Polsce - I ​​❤ Marketing & Technology. Marketerki i marketerzy z całego kraju spotkają się ponownie stacjonarnie w Warszawie, w Multikinie Złote Tarasy.

Wydarzenie zgromadzi około 1500 uczestników, którzy będą mieli okazję posłuchać 36. wystąpień. I ❤ Marketing & Technology to dawka skondensowanej wiedzy, bo każdy prelegent ma na przekazanie cennych wskazówek jedynie 18 minut. Dzięki temu musi maksymalnie wykorzystać czas i skupić się na tym, co naprawdę istotne.Prelegentki i prelegenci rywalizują między sobą o miano najlepszego wystąpienia, a o ich wynagrodzeniu decyduje publiczność, która ocenia wszystkie prelekcje. Uzupełnieniem prezentacji będą panele dyskusyjne, podczas których występujący odpowiedzą na pytania uczestników.Konferencja została podzielona na- 16 kwietnia - I ❤ social media- 17 kwietnia - I ❤ marketing- 18 kwietnia - I ❤ AIUczestnicy mają do wyboru bilet na jeden dzień eventu lub wejściówkę 3-dniową - dzięki temu mają szansę na dopasowanie tematyki wystąpień do swoich potrzeb i preferencji. Co więcej, program swojego wyjazdu mogą dopełnić, a mianowicie:- 15 kwietnia - Social Media Manager- 16 kwietnia - AI w marketingu- 17 kwietnia - Jak tworzyć teksty, które sprzedają- 18 kwietnia - Influencer MarketingA co z wymianą doświadczeń? Osoby liczące na żywy networking na pewno nie poczują się zawiedzione. Zaletą konferencji jest również to, że spotykają się na niej przedstawiciele zarówno korporacji, MŚP, jak i agencji marketingowych, dzięki czemu wiele spotkań biznesowych można odbyć w czasie samego wydarzenia.Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie ilovemkt.pl