Fundacja Martyny Wojciechowskiej z nową kampanią "Rodzice Uważni" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Dlaczego rozmowy rodziców z dziećmi są tak ważne?

• Czego dorośli mogą nauczyć się od swoich dzieci?

• Projekt edukacyjny "MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym" Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej rusza z kampanią #RodziceUważni

Misją projektu MŁODE GŁOWY jest nie tylko edukacja młodych, ale również wsparcie dorosłych w rozwijaniu kompetencji świadomego rodzica, a tym samym zadbanie o dobrostan swojego dziecka i siebie samego. Z myślą o rodzicach i opiekunach opracowany został bezpłatny program wspierający umiejętności rodzicielskie, który ma pomóc w budowaniu i wzmacnianiu relacji rodzinnych. Cykl ogólnodostępnych filmów edukacyjnych stworzony został wspólnie z Parenteen.pl - nowe odcinki publikowane są co piątek. Wszystkie materiały można znaleźć na stronie mlodeglowy.pl.Do nowej kampanii projektu MŁODE GŁOWY #RodziceUważni dołączyło 15 ambasadorów, którzy opowiedzieli m.in. o swoim doświadczeniu rodzicielstwa i o tym, czego nauczyli się od swoich dzieci. Są to: Natalia Kukulska, Kuba Błaszczykowski, Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan, Kasia Sokołowska, Krzysztof Skórzyński, Paulina Krupińska, Sebastian Karpiel-Bułecka, Karolina Malinowska, Olivier Janiak, Rafał Szymański. W kampanii wzięli udział także przedstawiciele młodych, czyli Kordian Szymański, Natalia Sisik i Kacper Zembrzucki (@zetkacper) oraz edukacji - Przemysław Staroń. Zdjęcia do kampanii wykonała fotografka Marta Wojtal, a materiały wideo reżyserowała Hanna Jewsiewicka.- mówi Martyna Wojciechowska, założycielka Fundacji UNAWEZA.- dodaje inicjatorka projektu MŁODE GŁOWY.Eksperci podkreślają znaczenie roli, jaką rodzice i opiekunowie pełnią w procesie rozwoju dziecka oraz konieczność rozwijania szerokiego zakresu umiejętności rodzicielskich. Obejmują one efektywną komunikację między rodzicem/opiekunem a dzieckiem, zwiększanie ilości czasu spędzanego razem, rozumienie potrzeb dziecka, wspieranie jego rozwoju psychicznego, a także zarządzanie i monitorowanie dostępu do Internetu, przy jednoczesnym zrozumieniu własnej roli w życiu młodych ludzi.Badanie poczucia własnej wartości i sprawczości w ramach projektu MŁODE GŁOWY pokazało, że to właśnie do rodziców dzieci i młodzież zwracają się po pomoc najczęściej. Projekt MŁODE GŁOWY oferuje inicjatywy, które mają na celu zachęcenie rodziców do aktywnego wsparcia podopiecznych i podniesienie ich kompetencji rodzicielskich. Bezpłatny program wspierający dla rodziców opracowany został wspólnie z Parenteen.pl - organizacją, która zrzesza społeczność specjalistów i rodziców dorastających dzieci i nastolatków - i oferuje narzędzia, które mogą wspomóc dorosłych w radzeniu sobie z wyzwaniami rodzicielskimi.Na program składa się m.in. cykl 19 filmów szkoleniowych, który podejmuje najważniejsze tematy, w tym metody wsparcia dzieci w kryzysie, reagowanie na depresję i zaburzenia odżywiania u młodych ludzi, oraz sposoby pomocy dzieciom w przypadku rozwodu rodziców. Składa się z pięciu bloków tematycznych: "Dziecko w kryzysie: jak go rozpoznać i jak z niego wychodzić", "Głos z gabinetu - rozmowy ze specjalistami na temat tego, czym jest i z czego wynika kryzys psychiczny młodych osób", "Lepiej nie wiedzieć - rozmowy młodych dorosłych o problemach okresu dorastania", "Rodzice pod presją i w kryzysie" oraz "Nabieranie mocy rodzicielskiej - edukacja rodziców".Premierze serii towarzyszył odcinek o wypaleniu rodzicielskim, stworzony w ramach podcastu "Madame Monday - po dorosłemu" psycholożki i ekspertki projektu MŁODE GŁOWY Joanny Flis. Całość cyklu dopełniają poprowadzone przez specjalistów webinary na żywo.We współpracy z Fundacją UNAWEZA powstał również Newsweek Psychologia Wydanie Specjalne: Dobre (Nie_idealne) rodzicielstwo. Ideą, która przyświecała powstaniu tego numeru było dodanie otuchy i nadanie rodzicielstwu mocy. Znajdą się tam takie treści jak np. "Wytchnienie w rodzicielstwie", "Potęga dobrej relacji", czy "Usłyszeć się mimo różnic" dążące do wzmocnienia więzi rodzinnych i dodania siły do pracy z wyzwaniami, jakie niesie z sobą rodzicielstwo. Numer, który powstał we współpracy z ekspertami z dziedziny psychologii, edukacji czy psychiatrii, ukaże się na rynku już 17 kwietnia.Prawie milion młodych osób może doświadczać kryzysu psychicznego - tak wynika z wyników reprezentatywnych badania MŁODE GŁOWY. Obecnie działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w ramach bezpłatnego programu "Godzina dla MŁODYCH GŁÓW" realizowane są w 1500 szkołach i obejmują 300 000 młodych z każdego krańca Polski.Program Fundacji UNAWEZA porusza tematy takie jak: emocje, potrzeby, higiena cyfrowa, aktywność fizyczna czy myślenie krytyczne. Całoroczny program, na który składa się osiem lekcji jest dostosowany do różnych grup wiekowych: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. Scenariusze i materiały dla nauczycieli przygotował zespół ekspertów i specjalistów z dziedziny pedagogiki, edukacji, psychologii i higieny cyfrowej. Zajęcia są prowadzone przez pedagogów, psychologów lub wychowawców danej szkoły, którzy są wspierani przez sieć koordynatorów wojewódzkich projektu MŁODE GŁOWY. Pilotażowy program powstał pod nadzorem merytorycznym sekcji oświaty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów i otrzymał również od nich pozytywną recenzję.Zapisy do nowej edycji są już dostępne na stronie www.mlodeglowy.pl