Doda, The Kolors i dziennikarze w kampanii wizerunkowej "Fajne radio RMF" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wystartowała kampania wizerunkowa radia RMF FM pod hasłem "Fajne radio RMF".

• Jej twarzami została Doda, członkowie zespołu The Kolors oraz prezenterzy stacji.

• Częścią akcji jest też konkurs antenowy oraz event, w ramach którego RMF FM odwiedzi polskie miasta i miasteczka.

W spotach telewizyjnych i kreacjach internetowych zobaczyć będzie można Dodę, która od grudnia ub.r. prowadzi w RMF FM autorski program "Dodaphone", włoski zespół The Kolors - autorów wielkiego hitu "Italodisco", wykorzystanego w reklamie oraz prezenterów radia: Olę Filipek, Mateusza Opyrchała, Mariusza Kałamagę, Jacka Tomkowicza, Przemysława Skowrona i Pawła Jawora.Częścią akcji jest konkurs antenowy "#FajneRadioRMF", w ramach którego słuchacze pokazują w relacjach wideo, jak bawią się przy RMF FM - w samochodzie, na grillu, w pracy, w szkole czy w domu. Codziennie autor najoryginalniejszego filmiku otrzyma 1 tys. zł.W długi majowy weekend dwie ekipy prezenterów wyruszą kamperem w Polskę, by w ciągu sześciu dni odwiedzić słuchaczy w miastach i miasteczkach. Znani z porannego "Wstawaj, szkoda dnia" Jacek Tomkowicz, Przemysław Skowron i Tomasz Olbratowski wyjadą 30 kwietnia, a prowadzący popołudniową audycję "Lepsza połowa dnia" Mateusz Opyrchał i Ola Filipek rozpoczną podróż 3 maja. Po drodze radiowe ekipy zabierać będą do kampera gwiazdy, które spotkają się ze słuchaczami i towarzyszyć będą w momentach kulminacyjnych każdego dnia. Cała trasa będzie relacjonowana w social mediach oraz na żywo na antenie.Koncepcję kreatywną akcji "Fajne radio RMF" opracował Dział Promocji RMF FM. Kampania reklamowa obejmuje telewizję (stacje ogólnotematyczne i kanały tematyczne) oraz internet (wybrane portale internetowe, platformy VOD, media społecznościowe). Za produkcję spotów odpowiadał Best Regards Prdctn, a za zakup mediów - Dział Promocji RMF FM we współpracy z Mindshare Polska.