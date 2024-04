Biuro Reklamy TVP rozpoczyna współpracę reklamową z Rakuten TV

Łukasz Szewczyk

• Biuro Reklamy TVP i Rakuten TV rozpoczynają współpracę w obszarze sprzedaży reklam przy treściach wideo na platformie streamingowej, łączącej usługi TVOD, AVOD oraz kanały FAST.

Rakuten TV to jedna z wiodących platform streamingowych w Europie, łącząca usługi TVOD (transakcyjne wideo na życzenie), AVOD (reklamowe wideo na życzenie) oraz kanały FAST (darmowe strumieniowanie z reklamami), co zapewnia użytkownikom szeroki wybór treści. Rakuten TV dostępny jest w 43 krajach europejskich i obecnie, za pośrednictwem przycisku zdalnego sterowania z logo oraz preinstalowanych aplikacji na urządzeniach Smart TV, dociera do ponad 150 milionów gospodarstw domowych w Europie.Oferta wspierana reklamami obejmuje usługi AVOD i FAST. Usługa AVOD dostarcza użytkownikom setki tytułów dostępnych na życzenie, obejmując filmy, dokumenty i seriale zarówno z Hollywood, jak i lokalnych studiów, a także katalog z oryginalnym i ekskluzywnym treściami. Wśród nich polski widz może sięgnąć m.in. po tytuły takie jak: ,,Urodzeni Mordercy", "Miłość i inne używki", "Dawno temu w Ameryce" czy ,,Birdman". Usługa FAST składa sięz rozległego zestawu ponad 500 unikalnych kanałów, w tym 100 własnych i obsługiwanych w całej Europie, obejmując bezpłatne kanały liniowe globalnych sieci, głównie europejskich nadawców i grupy medialne, oraz kanały tematyczne platformy. Także w Polsce, Rakuten TV uruchomiło z sukcesem pierwszy, własny, kanał filmowy "Top Movies Polska", będący jednocześnie pierwszym na rynku w pełni zlokalizowanym kanałem filmowym FAST. Poza kanałem 'Top Movies' Rakuten TV oferuje także szeroką gamę ponad 70 kanałów obejmujących wiele gatunków, takich jak wiadomości na żywo, programy dla dzieci, sport, muzyka, seriale, filmy, dokumenty i rozrywka.- mówi Anna Michałowska, Head of Content & Marketing Country Managers (Europe).- mówi Marcin Gudowicz, Dyrektor w Biurze Reklamy TVP.