Kampania Radia Pogoda z Alicją Majewską

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek 20 maja startuje kampania wizerunkowa "Radio Pogoda - najpiękniejsze melodie".

• Jej twarzą została muzyczna gwiazda - Alicja Majewska.

Reklamy Radia Pogoda będzie można zobaczyć na nośnikach OOH w miastach nadawania stacji, a także w prasie, Internecie, mediach własnych oraz społecznościowych. ​- mówi Anna Justka, dyrektorka promocji stacji muzycznych Grupy Eurozet.Nowe działania reklamowe Radia Pogoda, umacniają hasło pozycjonujące stacji. Jednocześnie to wstęp do serii działań antenowych.- mówi Agata Jońska Szefowa Anteny Radia Pogoda.Program "Najpiękniejsze melodie Alicji Majewskiej w Radiu Pogoda" zadebiutuje na antenie 27 maja.Za planowanie kampanii i zakup mediów odpowiadał zespół promocji stacji muzycznych Grupy Eurozet.Radio Pogoda to stacja radiowa zaprojektowana dla srebrnego pokolenia, czyli starszych słuchaczy. To idealna propozycja dla tych, którzy cenią przeboje sprzed lat, najpiękniejsze melodie łączące pokolenia, oraz doceniają dorobek kulturalny minionych czasów. Zespół Radia Pogoda chce być zawsze blisko swoich odbiorców, m.in. organizując liczne akcje dla słuchaczy w 8 miastach nadawania - w Warszawie, na Śląsku, w Krakowie, Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku (częściowo też w Sopocie i Gdyni), Bydgoszczy oraz Opolu, a także w internecie.