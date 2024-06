GIGAnci Życia. Nowy format komunikacyjny Plusa na Kartę (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wystartowała nowa kampania promocyjna Plusa na Kartę stworzona w oparciu o nowy format komunikacyjny - GIGAnci Życia.

• Seria spotów ukazuje młodych ludzi w prostych, codziennych sytuacjach, którzy dzięki gigabajtom od Plusa na Kartę mogą żyć pełnią życia.

GIGAnci Życia. Nowy format komunikacyjny Plusa na Kartę

Plus na Kartę zmienia perspektywę - na pierwszym miejscu stawia GIGAntów Życia - osoby czerpiące garściami z nieograniczonych możliwości, jakie zapewniają nowoczesne technologie.- to nowy motyw przewodni w komunikacji Plusa na Kartę.Nowy format komunikacyjny ukazuje zwykłych ludzi w codziennych sytuacjach - kiedy jadą do szkoły, na uczelnię czy do pracy, kiedy biegają, jeżdżą na rowerze, uprawiają sport, są na masażu, gotują czy prasują. Każda z tych sytuacji może być bardziej przyjemna dzięki jednoczesnemu korzystaniu z internetu - rozmowom z przyjaciółmi, oglądaniu serialu, meczu czy słuchaniu muzyki. Dzięki nowym technologiom oraz gigabajtom od Plusa na Kartę, bohaterowie spotów nie tracą ani sekundy swojego życia. Codzienne czynności zamieniają w ekscytujący czas i czerpią z życia pełnymi garściami. Stają się GIGAntami Życia.Założeniem nowej formuły komunikacji jest sprawienie, aby widz utożsamił się z bohaterami spotów. Aby zobaczył w nich samego siebie. W codziennych sytuacjach, gdy może zamienić maraton prasowania w maraton oglądania czy też robić zakupy stojąc w kolejce. Tym, co wyróżnia nowy format komunikacyjny Plusa na Kartę na tle innych reklam jest nastawienie na autentyczność - pokazanie ludzi bez upiększających instagramowych filtrów. Takich, jakimi są.Kampanię wspiera znany i bardzo popularny w Polsce i na świecie utwór "Glorious" - Macklemore feat. Skylar Grey. Utwór ma łączną oglądalność na poziomie 322 milionów wyświetleń w serwisie YouTube oraz niemalże 900 milionów odsłuchań na Spotify. Sam artysta ma 6,5 miliona folowersów na Instagramie oraz ponad 3 miliony na TikToku.Za nową koncepcję oraz formułę komunikacji odpowiedzialna jest znana z wcześniejszych realizacji Plusa agencja Freundschaft (wcześniej Scholz & Friends). Za reżyserię spotów reklamowych odpowiadał Marcin Mikulski.Kampania "GIGAnci Życia" prowadzona jest w telewizji, radiu, nośnikach elektronicznych OOH i internecie.