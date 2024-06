"Strefa wpływów". Nowy podcast polityczny Polskiego Radia (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Strefa wpływów" to wspólny podcast polityczny radiowej Jedynki, Programu 3 Polskiego Radia i Polskiego Radia 24.

• Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar będą analizować najważniejsze wydarzenia polityczne tygodnia.

- mówi Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia.Co tydzień w piątek (od 21 czerwca), troje dziennikarzy Polskiego Radia: Renata Grochal, Jacek Czarnecki, i Jarosław Kuźniar będzie analizować najważniejsze wydarzenia polityczne minionego tygodnia - czasem z lekkim przymrużeniem oka, ale zawsze docierając do sedna. Swoich gości, będą pytać jak jest i czy "leci z nami pilot".- mówi Renata Grochal. Do zespołu Programu 3 Polskiego Radia dołączyła 1 kwietnia br. Od poniedziałku do piątku prowadzi rozmowy z politykami, a w soboty "Śniadanie w Trójce".- redaktorki naczelnej Programu 1 Polskiego Radia.- zaznacza Jarosław Kuźniar.Radiowa Trójka zaprasza także do słuchania autorskiego programu Jarosława Kuźniara "360 stopni" w każdą niedzielę o godz. 15.00 i oczywiście w dowolnym momencie - w podcastach.Premierowe odcinki "Strefy wpływów" będą dostępne co tydzień, w piątek na podcasty.polskieradio.pl, Youtubie oraz na najważniejszych platformach podcastowych. Fragmenty "Strefy Wpływów" również w piątki o 18:00 na antenie Polskiego Radia 24.