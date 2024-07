TOK FM wystartowało z wakacyjną kampanią "Lato w TOKu"

Łukasz Szewczyk

• Radio TOK FM jak co roku chce towarzyszyć swoim słuchaczom w czasie wakacji - niezależnie od tego, dokąd i kiedy się wybiorą, mogą oni słuchać programu stacji w internecie: na tokfm.pl oraz w aplikacji TOK FM.

• Rozgłośnia będzie przypominać o tym latem w nowej odsłonie kampanii reklamowej "Lato w TOKu".

Ogólnopolskie działania promocyjne stacji wystartowały 1 lipca 2024. TOK FM chce dotrzeć do wszystkich swoich słuchaczy, aktywnie spędzających wakacje w Polsce.Stacja sukcesywnie rozwija i wzbogaca swoją cyfrową ofertę. Coraz szybszy internet mobilny w Polsce pozwala na dotarcie odbiorców do tych treści w dogodnym dla nich momencie, gdziekolwiek są - także na urlopie. Wystarczy skorzystać z aplikacji TOK FM lub internetowego radia na stronie tokfm.pl - słuchanie programu na żywo jest bezpłatne dla wszystkich internautów.- mówi Kamila Ceran, redaktor naczelna TOK FM.Przez całe lato reklamy TOK FM z hasłem "Lato w TOKu" będzie można zobaczyć w prasie ("Polityka", "Gazeta Wyborcza"), w Internecie (Gazeta.pl, Onet.pl, WP.pl, Facebook ), a także na wybranych nośnikach reklamy zewnętrznej należących do AMS oraz na ekranach bankomatów sieci Euronet.Dodatkowo, aby zachęcić wszystkich do wypróbowania bogatej oferty audycji i podcastów, TOK FM Premium, w lipcu i sierpniu br. będzie obowiązywała promocyjna oferta subskrypcyjna - wszystkie pakiety TOK FM Premium można będzie kupić ze zniżką 40%TOK FM Premium to bogata oferta audycji i podcastów, w tym tych dostępnych wyłącznie w internecie, oraz stacji TOK + Muzyka. Podcastowa biblioteka TOK FM to ponad 200 audycji i cykli tematycznych o różnorodnej tematyce - m.in. politycznej, ekonomicznej, społecznej, naukowej i poradnikowej, łącznie ponad 75 tys. materiałów.