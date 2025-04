Beata Borucka wygrywa I Love Marketing - siła pokolenia 50+ na scenie

Redakcja

Beata Borucka, znana jako Mądra Babcia i twórczyni Silver TV, zwyciężyła w głosowaniu publiczności podczas konferencji I Love Marketing, obalając mity o pokoleniu 50+.

Borucka podkreśliła znaczenie pokolenia YOLD (Young Olds) - osób 50-65 lat, aktywnych zawodowo, cyfrowo i towarzysko. Odrzuciła stereotypy, według których osoby 50+ nie kupują online (79% robi zakupy w sieci), nie mają pieniędzy (najwyższe mediany dochodów), ani nie używają mediów społecznościowych (miliony aktywnych na Facebooku i YouTube).Silver TV to stworzone przez nią medium cyfrowe dla tej grupy, z ponad 50 mln wyświetleń miesięcznie i 5 mln użytkowników. Sukces Boruckiej to ważny sygnał dla marketerów - pokolenie silver to nie nisza, ale kluczowy rynek.