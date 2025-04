Majowe premiery na kanałach National Geographic, National Geographic Wild i Nat Geo People

Redakcja

W maju kanały z rodziny National Geographic zapraszają widzów na zróżnicowaną ofertę premier, które przeniosą ich od zgiełku europejskich dworców, przez kulinarne Włochy, po najdziksze rejony Ameryki Południowej.

Wyjątkowe dokumenty i reportaże w National Geographic

National Geographic People - kulinarnie i emocjonalnie

"Droga do wyzwolenia" - premiera 2 maja, godz. 21:00Poruszający dokument o czasach II wojny światowej. Dzięki odrestaurowanym archiwom widzowie przeniosą się w sam środek dramatycznych wydarzeń tamtej epoki."Stacja Amsterdam" - premiera 15 maja, godz. 22:00Kulisy codziennej pracy 900 pracowników jednej z najruchliwszych stacji kolejowych w Europie."Tucci we Włoszech" - premiera 25 maja, godz. 12:00Stanley Tucci w 5-odcinkowej serii przemierza włoskie regiony, odkrywając lokalne smaki i kulinarne tradycje."Antoni Porowski: Nie ma jak w domu" - premiera 4 maja, godz. 15:00Znany z "Queer Eye" Antoni Porowski zabiera gwiazdy w podróż śladami ich rodzinnych smaków i historii.Dzika natura w National Geographic Wild"Stworzone, by przetrwać" - premiera 4 maja, godz. 18:00Fascynujące spojrzenie na to, jak zwierzęta radzą sobie w ekstremalnych środowiskach."Oto Ameryki!" - premiera cyklu 3 maja, od godz. 14:00W ramach przyrodniczego maratonu:"Jaguar: Jungle Icon of Guyana""Dzikie Hawaje""Meksyk nieodkryty""Najdziwniejsze zwierzęta Ameryki Południowej"