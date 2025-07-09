Redakcja

Beko startuje z kampanią "Siła spokoju w Twoim domu"

7 lipca wystartowała najnowsza kampania marki Beko, która stawia na wiarygodność, niezawodność i dane. Spoty emitowane będą w telewizji, digitalu, social mediach oraz w punktach sprzedaż

Hasło kampanii - "Siła spokoju w Twoim domu" - odwołuje się do idei, że codzienny spokój i komfort są możliwe tylko wtedy, gdy domowe sprzęty po prostu działają. Jak podkreśla Beko, za obietnicą niezawodności stoją twarde dane i testy:

● 300 000 cykli otwierania drzwi lodówek

● symulacje nierównomiernego obciążenia pralek

● testy wytrzymałości koszy zmywarek



- Nasza kampania przypomina spokojny oddech po ciężkim dniu - jest ciepła, uspokajająca, a jednocześnie wiarygodna, bo oparta na twardych, prawdziwych danych - mówi Michał Grzeliński, Prezes Beko S.A. Zmiana wizerunku i nowa rola marki Nowa odsłona komunikacji pokazuje transformację Beko - od zapamiętywalnego sloganu "ooo Beko" do marki towarzyszącej na nowym etapie życia - gdy konsumenci cenią pewność, funkcjonalność i długowieczność. Ekologia i odpowiedzialność w tle Kampania wpisuje się również w strategię "In Touch", która kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i innowacje przyjazne środowisku:

● 64% zużywanej energii w produkcji pochodzi z źródeł odnawialnych

● ponad 50% obrotu stanowią produkty energooszczędne

● 62,4% obrotu pochodzi z niskoemisyjnych urządzeń

● cel Net Zero zgodny z SBTi planowany na 2050 rok Agencje i realizacja Za kreację odpowiada Agencja Kot w Butach, za zakup mediów - Rebel Media i Media Republic. Kampanię po stronie marki nadzorowały: Justyna Głowacka, Marta Rafałowska i Klaudia Kania.

