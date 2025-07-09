09.07.2025 (12:12)brak komentarzy
Beko startuje z kampanią "Siła spokoju w Twoim domu"
7 lipca wystartowała najnowsza kampania marki Beko, która stawia na wiarygodność, niezawodność i dane. Spoty emitowane będą w telewizji, digitalu, social mediach oraz w punktach sprzedaż
Hasło kampanii - "Siła spokoju w Twoim domu" - odwołuje się do idei, że codzienny spokój i komfort są możliwe tylko wtedy, gdy domowe sprzęty po prostu działają. Jak podkreśla Beko, za obietnicą niezawodności stoją twarde dane i testy:
● 300 000 cykli otwierania drzwi lodówek
● symulacje nierównomiernego obciążenia pralek
● testy wytrzymałości koszy zmywarek
- Nasza kampania przypomina spokojny oddech po ciężkim dniu - jest ciepła, uspokajająca, a jednocześnie wiarygodna, bo oparta na twardych, prawdziwych danych - mówi Michał Grzeliński, Prezes Beko S.A.
● 64% zużywanej energii w produkcji pochodzi z źródeł odnawialnych
● ponad 50% obrotu stanowią produkty energooszczędne
● 62,4% obrotu pochodzi z niskoemisyjnych urządzeń
● cel Net Zero zgodny z SBTi planowany na 2050 rok
Zmiana wizerunku i nowa rola markiNowa odsłona komunikacji pokazuje transformację Beko - od zapamiętywalnego sloganu "ooo Beko" do marki towarzyszącej na nowym etapie życia - gdy konsumenci cenią pewność, funkcjonalność i długowieczność.
Ekologia i odpowiedzialność w tleKampania wpisuje się również w strategię "In Touch", która kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i innowacje przyjazne środowisku:
Agencje i realizacjaZa kreację odpowiada Agencja Kot w Butach, za zakup mediów - Rebel Media i Media Republic. Kampanię po stronie marki nadzorowały: Justyna Głowacka, Marta Rafałowska i Klaudia Kania.
Informacja prasowa
