Renault 5 E-Tech electric debiutuje w Polsce z kampanią R5ART

Renault wprowadziło na polski rynek model Renault 5 E-Tech electric, a jego premierze towarzyszy kampania R5ART - projekt artystyczny łączący elektromobilność ze sztuką miejską. Marka zaprosiła do współpracy ilustratorów i stworzyła trzy murale w największych miastach w Polsce.

Nowa forma komunikacji Renault

Kampania R5ART to kreatywne podejście do promocji samochodu elektrycznego, które ma przyciągnąć młodsze pokolenie odbiorców i podkreślić nowoczesność, miejski styl życia oraz indywidualizm. Projekt objął:● mural w Katowicach autorstwa Adama Kosika - z motywami lokalnych ikon, takich jak Spodekczy zabudowa modernistyczna;● mural w Warszawie - z elementami Pałacu Kultury, Rotundy i miejskiej palmy;● mural w Poznaniu, który można oglądać do końca lipca - inspirowany ratuszem i kolorystyką Starego Miasta. Oba ostatnie stworzyła Ola Dobrzyńska.Kampania łączy działania offline i online. Murale nie tylko zdobią miejską przestrzeń, ale są też treściami do social mediów, co pozwala budować zasięgi wśród młodych odbiorców i przyciągać uwagę przechodniów oraz użytkowników sieci.Renault 5 E-Tech electric staje się więc nie tylko nowym graczem na rynku aut elektrycznych, ale również symbolem kreatywnej, zrównoważonej i wizualnie angażującej obecności marki w przestrzeni publicznej.