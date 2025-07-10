ESKA2 rusza z kampanią wizerunkową "Zakochaj się w polskiej muzyce"

Redakcja

Radio ESKA2 rozpoczęło ogólnopolską kampanię wizerunkową pod hasłem "Zakochaj się w polskiej muzyce". To kolejny krok w budowaniu pozytywnego wizerunku marki grającej wyłącznie polskie utwory.

W kampanii wykorzystano utwór "Tam Słońce, Gdzie My" Wiktora Dyduły. Spoty można zobaczyć w telewizji, kinach oraz w internecie. Akcja potrwa do końca sierpnia 2025 roku.- podkreśla Andrzej Descours, Dyrektor Komunikacji Marketingowej segmentu radiowego Grupy ZPR Media. Przypomina też o trwającej akcji "Polska jest Najfajniejsza", w której słuchacze mogą wygrać weekendowe pobyty w luksusowych hotelach i spa w kraju.Sieć ESKA2 działa od stycznia 2024 roku. Nadaje wyłącznie polską muzykę, posiada 16 stacji lokalnych działających naziemnie w 19 miastach, a także jest dostępna online na eska2.pl i w aplikacji mobilnej.Obecnie co tydzień ESKA2 przyciąga 1,6 mln słuchaczy, a jej udział w czasie słuchania wynosi 1,2%.Za całość działań kreatywnych i mediowych kampanii odpowiada zespół ESKA2.