11.07.2025 (13:10)brak komentarzy
adidas partnerem technicznym Diamentowej Ligi w Polsce
Marka adidas dołącza do grona oficjalnych partnerów technicznych Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej, najbardziej prestiżowego mityngu lekkoatletycznego w Polsce, będącego częścią elitarnego cyklu Diamentowej Ligi.
Tegoroczna edycja odbędzie się 16 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie, znanym z rekordowej frekwencji i widowiskowych występów gwiazd światowej lekkoatletyki.
Ubiegłoroczny mityng przejdzie do historii jako wydarzenie, podczas którego Mondo Duplantis ustanowił rekord świata w skoku o tyczce, a Jakob Ingebrigtsen pobił rekord na 3000 metrów. Wydarzenie przyciągnęło wtedy ponad 42 tysiące kibiców. W tym roku emocji również nie zabraknie - na starcie zobaczymy m.in.:
● Mondo Duplantisa
● Jakoba Ingebrigtsena
● Ewę Swobodę
● Julien Alfred
● Mutaza Barshima
● Gianmarco Tamberiego
● Pawła Fajdka i Wojciecha Nowickiego
- W adidas wierzymy, że sport ma moc zmieniania życia. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej doskonale oddaje ducha tej idei - inspiruje, jednoczy i budzi prawdziwe emocje. Cieszymy się, że możemy być częścią tej wyjątkowej inicjatywy - mówi Patryk Cebartowski, Director Sports Marketing East Europe adidas.
- To najważniejsze lekkoatletyczne wydarzenie w tej części Europy. Cieszy nas, że do grona partnerów dołącza adidas - wspólnie stworzymy wielkie święto sportu na Śląsku - dodaje Piotr Małachowski, Dyrektor Sportowy Memoriału.
Rekordy, gwiazdy i wyjątkowa atmosfera
Ubiegłoroczny mityng przejdzie do historii jako wydarzenie, podczas którego Mondo Duplantis ustanowił rekord świata w skoku o tyczce, a Jakob Ingebrigtsen pobił rekord na 3000 metrów. Wydarzenie przyciągnęło wtedy ponad 42 tysiące kibiców. W tym roku emocji również nie zabraknie - na starcie zobaczymy m.in.:
● Mondo Duplantisa
● Jakoba Ingebrigtsena
● Ewę Swobodę
● Julien Alfred
● Mutaza Barshima
● Gianmarco Tamberiego
● Pawła Fajdka i Wojciecha Nowickiego
adidas - wsparcie techniczne i obecność na stadionieJako partner techniczny wydarzenia, adidas dostarczy odzież i obuwie sportowe dla zespołu organizatorów i sędziów. Marka będzie również widoczna na stadionie, w materiałach promocyjnych oraz w kanałach komunikacyjnych wydarzenia.
- W adidas wierzymy, że sport ma moc zmieniania życia. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej doskonale oddaje ducha tej idei - inspiruje, jednoczy i budzi prawdziwe emocje. Cieszymy się, że możemy być częścią tej wyjątkowej inicjatywy - mówi Patryk Cebartowski, Director Sports Marketing East Europe adidas.
- To najważniejsze lekkoatletyczne wydarzenie w tej części Europy. Cieszy nas, że do grona partnerów dołącza adidas - wspólnie stworzymy wielkie święto sportu na Śląsku - dodaje Piotr Małachowski, Dyrektor Sportowy Memoriału.
Informacja prasowa
Komentarze