adidas partnerem technicznym Diamentowej Ligi w Polsce

Redakcja

Marka adidas dołącza do grona oficjalnych partnerów technicznych Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej, najbardziej prestiżowego mityngu lekkoatletycznego w Polsce, będącego częścią elitarnego cyklu Diamentowej Ligi.

adidas - wsparcie techniczne i obecność na stadionie

Tegoroczna edycja odbędzie się 16 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie, znanym z rekordowej frekwencji i widowiskowych występów gwiazd światowej lekkoatletyki.Rekordy, gwiazdy i wyjątkowa atmosferaUbiegłoroczny mityng przejdzie do historii jako wydarzenie, podczas którego Mondo Duplantis ustanowił rekord świata w skoku o tyczce, a Jakob Ingebrigtsen pobił rekord na 3000 metrów. Wydarzenie przyciągnęło wtedy ponad 42 tysiące kibiców. W tym roku emocji również nie zabraknie - na starcie zobaczymy m.in.:● Mondo Duplantisa● Jakoba Ingebrigtsena● Ewę Swobodę● Julien Alfred● Mutaza Barshima● Gianmarco Tamberiego● Pawła Fajdka i Wojciecha NowickiegoJako partner techniczny wydarzenia, adidas dostarczy odzież i obuwie sportowe dla zespołu organizatorów i sędziów. Marka będzie również widoczna na stadionie, w materiałach promocyjnych oraz w kanałach komunikacyjnych wydarzenia.- mówi Patryk Cebartowski, Director Sports Marketing East Europe adidas.- dodaje Piotr Małachowski, Dyrektor Sportowy Memoriału.