Luis Vicente nowym dyrektorem generalnym grupy Eleven Sports. Przechodzi z FIFA

Łukasz Szewczyk

W połowie stycznia 2020 roku Luis Vicente dołączy do ELEVEN SPORTS jako nowy Chief Executive Officer (CEO) grupy.

Luis Vicente / Fot. Eleven Sports

Luis Vicente do ELEVEN SPORTS przechodzi z FIFA, gdzie jako Chief Digital Transformation & Innovation Officer był odpowiedzialny za nowe technologie, e-sport oraz strategię rozwoju treści online.Do Grupy Eleven Sports wniesie bogate 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu biznesowym w sporcie, między innymi we wdrażaniu i rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań oraz budowaniu wzrostu i marek dla sportowców, drużyn i dużych organizacji.W swojej długiej karierze Luis Vicente pracował dla największych marek w piłce nożnej i sportach motorowych. Obejmował ważne biznesowo stanowiska w klubach Manchester City i Valencia CF oraz doradzał strategicznie Realowi Madryt, AC Milanowi, Premier League, LaLiga, Red Bullowi, Ferrari, Lotusowi i A1GP. Wcześniej reprezentował światowej klasy sportowców takich jak Luis Figo czy Ronaldo Nazario.Vicente zastąpi na stanowisku CEO Marka Watsona, który będzie nadzorował dalszy rozwój ELEVEN SPORTS w zarządzie spółki nadrzędnej, Aser Ventures.Do grupy ELEVEN SPORTS częściowo należy spółka Eleven Sports Network, której mniejszościowym udziałowcem jest Eleven Sports Network Ltd. Większość udziałów polskiej spółki należy do Grupy Polsat.