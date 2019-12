Gwiazdy, szampan i Ty. Koncertowy Sylwester z Polo TV

Łukasz Szewczyk

Hity muzyki tanecznej, największe gwiazdy disco i ponad pięć godzin szampańskiej imprezy - takie atrakcje szykuje dla swoich widzów na Sylwestra Polo TV.

W ostatni dzień 2019 roku, punktualnie o godz. 17:15 na antenie Polo TV wystartuje specjalne wydanie programu "Disco Studio", które nakręci widzów przed gorączką nadchodzącej nocy. W programie pojawią się m.in. Etna, Marcin Miller (Boys) oraz Robert Klatt (Classic).O godz. 19:30 rozpocznie się wielki koncert pod nazwą "Gwiazdy, szampan i Ty. Sylwester z Polo TV!". Na scenie wystąpią najpopularniejsi artyści disco: Akcent, Boys, Classic, Top Girls, Miły Pan, Czadoman, Piękni i Młodzi, After Party, Milano, Power Play, Defis, MIG, CamaSutra, Łobuzy, Mejk, Kordian i wielu innych.W sylwestrową noc stacja będzie również świętować 20-lecie pracy artystycznej zespołu Weekend, który wykona swoje największe przeboje. Nie zabraknie muzycznych odkryć kończącego się roku, czyli grupy Daj To Głośniej i ich hitu "Mama ostrzegała" oraz przeboju "Ona by tak chciała" w wykonaniu Ronniego Ferrari!Polo TV przygotowało również konkurs, w którym do wygrania będzie 10 tys. złotych, a widzowie będą mogli pozdrawiać się na żywo za pośrednictwem SMS-ów.