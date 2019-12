Hiszpański hit oraz starcia Bayernu Monachium i Borussii Dortmund - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

Głównym wydarzeniem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie hiszpański szlagier Valencia CF - Real Madryt. Stacja pokaże również istotne starcia w Bundeslidze z udziałem Bayernu Monachium Roberta Lewandowskiego i Borussii Dortmund Łukasza Piszczka. Widzowie zobaczą także dziewięć spotkań ligi włoskiej, w tym derby Genui z możliwym udziałem Karola Linettego i Filipa Jagiełły, a także konfrontacje, w których zaprezentują się AC Milan z Krzysztofem Piątkiem i Juventus FC z Wojciechem Szczęsnym.

Hitem 17. kolejki LaLiga Santander będzie starcie niepokonanej u siebie od kwietnia Valencii CF z walczącym o pozycję lidera Realem Madryt. Mecze tych drużyn przeważnie mają emocjonujący przebieg i dostarczają wielu goli. Tym razem na Estadio Mestalla powinno być podobnie, bo gospodarze gonią ścisłą czołówkę, a goście bardzo potrzebują punktów, które dadzą im lepszą pozycję wyjściową przed środowym El Clasico z FC Barceloną. Zespół z Walencji liczy na powtórkę z wiosny, kiedy po zaciętym spotkaniu pokonał Królewskich 2:1. Z kolei Real ma szansę na przedłużenie świetnej passy dziesięciu meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach.Ciekawie powinno być także na Estadio Ramón Sánchez Pizjuan, gdzie trzecia w tabeli Sevilla FC podejmie Villarreal CF, który przed tygodniem sensacyjnie zremisował z Atlético Madryt. Gospodarze teoretycznie będą faworytem, ale nie wygrali z Żółtą Łodzią Podwodną od trzech meczów, a ostatnio przegrali z nią aż 0:3. Czy tym razem zdobędą komplet punktów?W weekend kibice przekonają się w jakiej formie po dwóch ligowych porażkach z rzędu jest Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec w spotkaniu z Werderem Brema znajdą się pod dużą presją, bo ich strata do prowadzącej w tabeli Borussii Mönchengladbach wzrosła już do siedmiu punktów. Silnie zmotywowany do tego meczu podejdzie, który po znakomitym początku sezonu nie trafił do siatki rywali od trzech kolejek i jego przewaga w klasyfikacji strzelców nad Timo Wernerem zmalała do jednej bramki. Czy na Allianz Arena Bayern wróci na zwycięską ścieżkę, a "Lewy" potwierdzi, że obecny okres jest najlepszym w jego karierze?Z kolei ekipa, Borussia Dortmund, kryzys ma już za sobą i pnie się w tabeli. BVB musi jednak gonić lidera, więc w wyjazdowym starciu z 1. FSV Mainz 05 nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek straty. W trzech ostatnich występach we wszystkich rozgrywkach dortmundczycy zanotowali komplet zwycięstw strzelając w sumie dziewięć goli. Aż osiem z nich uzyskało trio Thorgan Hazard - Jadon Sancho - Marco Reus. To oznacza, że młoda defensywa Mainz, ze średnią wieku poniżej 23 lat, stanie przed jednym z największych wyzwań w sezonie.W 15. kolejce Serie A TIM broniący mistrzostwa Włoch Juventus FC podejmie walczące o awans do górnej połowy tabeli Udinese Calcio. W bramce gospodarzy będzie można zobaczyć, który w poprzedniej kolejce, w meczu z Lazio, był najlepszym zawodnikiem Juve. Jego drużyna wprawdzie przegrała 1:3, ale Polak uchronił swój zespół przed wyższą porażką między innymi broniąc w pięknym stylu rzut karny wykonywany przez Ciro Immobile, czołowego strzelca ligi włoskiej w obecnym sezonie. Tym razem może zmierzyć się z Łukaszem Teodorczykiem, który walczy o miejsce w pierwszym składzie Udinese.Na kolejne trafienia czeka także, który zagra na szpicy AC Milan w starciu z nieprzewidywalnym US Sassuolo Calcio. Polski snajper przed tygodniem zdobył czwartą bramkę w sezonie, ale jego ambicje sięgają znacznie wyżej. Tym razem powinien mieć sporo okazji na poprawienie swojego bilansu, bo defensywa gości należy do najmniej szczelnych w lidze włoskiej.Ważnym wydarzeniem będą także derby Genui, które należą do najbardziej prestiżowych spotkań Serie A TIM. Genoa CFC i UC Sampdoria sięgały w swojej historii po mistrzostwo kraju, a pierwsza z tych drużyn należy pod tym względem do ścisłej czołówki we Włoszech. Genoa postara się przełamać serię sześciu meczów bez zwycięstwa z lokalnym rywalem. Szanse na występ w jej barwach ma, a w Sampdorii kibice mogą zobaczyć Karola Linettego.West Bromwich Albion jest wiceliderem Sky Bet Championship i jednym z głównych kandydatów do awansu do Premier League. Drużyna prowadzona przez Slavena Bilicia jest niepokonana od początku października, a jej siłę napędową tworzą Charlie Austin, Matheus Pereira, Matt Phillips i Hal Robson-Kanu. Ta czwórka miała udział przy aż 37 z 42 bramek zdobytych w lidze przez WBA. W 21. kolejce rywalem West Bromwich będzie niepokonane od czterech kolejek Birmingham City. Jedną z gwiazd tej ekipy jest Lukas Jutkiewicz. Czy mający polskie korzenie napastnik pomoże swojemu zespołowi w odniesieniu pierwszej od 13 lat wygranej z West Brom?Piątek (13 grudnia):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 20:40 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin GazdaSobota (14 grudnia):• 12:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marci Pawłowski, Marcin Gazda• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 13:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Dominik Guziak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Maciej Jermakow, Maciej Kruk, Paweł Kapusta• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Maciej Kruk, Piotr Czachowski• 18:25 Bundesliga:(ELeven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Dominik Guziak, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Kruk, Dominik Mucha• 22:50- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (15 grudnia):• 11:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Kuba Ostrowski• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowski• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk, Antoni Partum• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk, Dominik Mucha• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz ze stadionu: Mateusz Święcicki, Łukasz Wiśniowskistudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Paweł Wilkowicz• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Maciej JermakowPoniedziałek (16 grudnia):• 20:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 20:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak