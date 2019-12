"Sztokholm", "W domu innego", "Bez litości 2" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in. : "W domu innego", "Bracia Sisters" czy "Bez litości 2".

Kadr z filmu "Sztokholm" / Fot. materiały prasowe

Canal+

Cinemax

W piątek na antenie Canal+(13 grudnia). Charlie oraz Eli Sisters to dwójka niezwykłych braci. Są swoimi zupełnymi przeciwieństwami. Charlie, młodszy z braci, to hulaka, pijak i wolny duch, który nie grzeszy inteligencją i podczas gdy Charlie w duecie jest mięśniami, Eli jest mózgiem każdej operacji. Bracia nie stronią również od przemocy. Wychowywali się w dzikim i nieprzyjaznym świecie, więc obejście z bronią jest dla nich codziennością. Pewnego dnia dostają zlecenie na odnalezienie i zabicie Hermanna Kermita Warma, znanego poszukiwacza złota, którego autorska tajemnicza mikstura jest dosłownie na wagę złota. Wynaleziona przez niego mieszanka sprawia, że znajdujące się pod wodą złoto zaczyna błyszczeć, jednocześnie bardzo ułatwiając jego odnalezienie. W trakcie poszukiwań Eli przeżywa osobisty kryzys i zaczyna wątpić w sens jego kariery rozbójnika.Sobotnią premierą będzie film(14 grudnia). Jest rok 1946, powojenny Hamburg przykryty warstwą gruzu zaczyna się powoli odradzać. Rachael przybywa tam w środku mroźnej zimy, aby dołączyć do swojego męża Lewisa. Brytyjski pułkownik pracuje nad odbudową miasta i w ramach przeprowadzki otrzymał piękny dom, do którego mają się wprowadzić razem z żoną. Dom ma tylko jeden mankament. Jego poprzedni właściciel, Stefan Lubert, wraz z córką Fredy dalej się w nim znajdują, a dobroduszny Lewis postanawia pozwolić im zostać, pod warunkiem wyniesienia się na strych. W pełnej napięcia atmosferze wrogość i smutek szybko ustępują miejsca namiętności i zdradzie.Z kolei w niedzielę finał polskiego serialu(15 grudnia). Jest to opowieść o tragedii która niszczy. O rodzinie, która musi stawić czoło próbie przekraczającej ludzkie wyobrażenia. Uczuciach, które trwają pomimo mijających lat i nie niosą pocieszenia. Zdradzie, bólu i miłości. Strachu, zbrodni i karze. O tym, ile jesteśmy jest w stanie zrobić dla swoich dzieci i jak wiele nas to kosztuje.W piątek HBO kontynuuje emisję trzeciego sezonu polskiego serialu(13 grudnia). Na granicy nigdy nie jest spokojnie. W miejsce zlikwidowanej grupy przestępczej, pojawiają się nowi gracze. Akcja trzeciego sezonu zaczyna się, gdy Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów, którzy próbowali uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow, idąc ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce. Markowski rozpoczyna śledztwo, a Rebrow zgłasza się po pomoc do Dobosz, zakładając, że sprawa może mieć drugie dno. Pnąca się po szczeblach kariery w Warszawie Dobosz niechętnie wraca w Bieszczady.Niedzielną Megapremierą będzie film(15 grudnia). Rok 1973. Lars Nystrom (Ethan Hawke) wchodzi w przebraniu do banku centralnego w Sztokholmie i bierze zakładników. Mężczyzna chce w ten sposób zmusić władze do wypuszczenia z więzienia jego kumpla Gunnara. Negocjacje nie przynoszą spodziewanego przez niego rezultatu, a godziny zamieniają się w dni. Lars na przemian grozi swoim zakładnikom i próbuje sprawić, żeby poczuli się komfortowo. Między uwięzionymi i porywaczem powoli rodzą się skomplikowane relacje. Komiczna, pełna absurdów i oparta na faktach opowieść o wydarzeniach, które zadziwiły świat i dały początek terminowi znanemu dziś jako "syndrom sztokholmski". Opisuje on stan psychiczny, który pojawia się u ofiar porwania, wyrażający się odczuwaniem sympatii i solidarności z osobami, które je przetrzymują.Piątkowy wieczór na antenie Cinemax upłynie przy filmie(13 grudnia). Sam (Fran Kranz) jest opiekunem na obozie letnim. Jego spokój szybko zostaje przerwany za sprawą serii zbrodni. Mężczyzna dzwoni na policję, na posterunku nikt jednak nie podnosi słuchawki. Zrozpaczony postanawia skontaktować się ze swoją pracującą w sklepie z komiksami i będącą znawczynią filmów slasherowych przyjaciółką o imieniu Chuck (Alyson Hannigan). Dziewczyna ma do Sama wiele pytań, a niektóre odpowiedzi mogą mu się nie spodobać. Kino komediowe wyśmiewające pewien rodzaj horrorów, w których liczba bohaterów zmniejsza się systematycznie w nieznanych okolicznościach.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(14 grudnia). Wietnam, końcówka XIX wieku. Czternastoletnia May (Nguyen Phuong Tra My) zostaje trzecią żoną zamożnego właściciela ziemskiego Hunga (Long Le Vu). Dziewczyna szybko zdaje sobie sprawę, że tylko urodzenie męskiego potomka pozwoli jej poprawić swoją pozycję. Kiedy May zachodzi w ciąże, wszystko zdaje się być na dobrej drodze. Nastolatka zaczyna jednak być coraz bardziej zafascynowana drugą żoną męża - Xuan (Mai Thu Huong Maya). Zagubiona musi zdecydować, co jest dla niej w życiu najważniejsze. Dramat historyczny w reżyserii debiutującej w długim metrażu Ash Mayfair pokazujący realia dziewiętnastowiecznego Wietnamu. Grającym główne role aktorom doskonale udaje się odtworzyć ducha epoki i granych przez siebie postaci.Niedzielną premierą kanału Cinemax będzie film(15 grudnia). Robert McCall (Denzel Washington) jest emerytowanym tajnym agentem, który wiedzie spokojne życie. Wszystko zmienia się w dniu, kiedy jego wieloletnia przyjaciółka i współpracowniczka - Susan (Melissa Leo) - zostaje zamordowana. Mężczyzna zrobi wszystko, aby dopaść morderców i pomścić śmierć bliskiej mu osoby. Dwukrotny zdobywca Oscara Denzel Washington (Płoty) powraca w drugiej części kinowego hitu o szukającym zemsty i walczącym o sprawiedliwość byłym tajnym agencie. Reżyser Antoine Fuqua (Do utraty sił) zapewnia widzom widowiskowe kino akcji w najlepszym wydaniu.Natomiast w Cinemax2 "(15 grudnia). Fotograf Richard Billingham powraca do postaci ze swoich wcześniejszych fotografii - ojca alkoholika Raya (Justin Salinger), wrednej, palącej jak smok papierosy matki Liz (Ella Smith) i młodszego brata Jasona (Tony Way). W bardzo szczery i nieoceniający sposób pokazuje przy tym życie wyrzutków społecznych. Znany fotograf Richard Billingham (dokument Fishtank) debiutuje w pełnometrażowym filmie prezentując portret rodziny z marginesu. Obraz inspirowany jest jego wspomnieniami z czasu dorastania w West Midlands na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Artysta kreśli przejmujący obraz systemu czasów Margaret Thatcher, który co prawda pomagał ludziom przetrwać, jednocześnie jednak utrzymywał ich w stanie patologicznej biedy.