Słuchacze Jedynki ułożą "Turystycznej listę przebojów PL". Co warto odwiedzić?

Łukasz Szewczyk

Radiowa Jedynka ruszyła z akcją "Turystyczna lista przebojów PL". Do końca stycznia 2020 roku słuchacze i internauci zgłaszać mogą najciekawsze turystycznie miejsca w całym kraju. I te znane, i zawsze warte odwiedzenia, i te, które dopiero warto odkryć. Owocem akcji będzie lista 100 najwspanialszych atrakcji turystycznych w Polsce.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy nadesłać krótki opis, minimum dwa zdjęcia lub maksymalnie 60-sekundowy filmik ulubionego miejsca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: turystycznalistaprzebojow.pl . Następnie jury wybierze kilka propozycji, które trafią na listę do głosowania. Plebiscyt potrwa do 31 stycznia 2020 r. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.- Razem ze słuchaczami radiowej Jedynki stworzymy wyjątkową listę najciekawszych, i ich zdaniem najbardziej atrakcyjnych turystycznych miejsc w naszym kraju. Mogą się na niej znaleźć i te znane na świecie, i te małe, o których istnieniu mało kto wie. Szukamy miejsc atrakcyjnych historycznie, przyrodniczo i miejsc przyjaznych rodzinie. Co ciekawego znajduje się w Państwa regionie? Na jakie perły trafili Państwo w czasie wakacji i polecają znajomym? Czekamy na zgłoszenia! - zachęca Sława Bieńczycka, ambasadorka akcji radiowej Jedynki.Nadesłane propozycje będą podzielone na trzy kategorie tematyczne: "historia", czyli zabytki ukazujące piękno polskiego dziedzictwa kulturowego, "natura" - wyjątkowe miejsca związane z naturą lub naukami o Ziemi oraz "rodzina" i najciekawsze atrakcje dla całych rodzin.Wszystkie zgłoszenia spełniające kryteria określone w regulaminie publikowane będą na stronie w zakładce "Galeria zgłoszeń". Z kolei zgłoszenia wyróżnione przez jury w zakładce "Poczekalnia".Aktualne notowanie "Turystycznej listy przebojów PL" prezentowane będzie na antenie radiowej Jedynki co piątek w audycji "Cztery Pory Roku". Zarówno na autorów najciekawszych propozycji, jak i na internautów oddających głosy czekają nagrody.