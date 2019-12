Sylvestrowa Noc z TNT

Łukasz Szewczyk

Rok chyli się ku końcowi, oznacza to, że zbliżają się imieniny Sylwestra. Ten dzień w TNT będzie należał do Sylvestra Stallone'a! Stacja wyemituje aż osiem produkcji z hollywoodzkim aktorem w roli głównej.

Człowiek Demolka / Copyright (c) 1993 Warner Bros. All Rights Reserved.

W ramach cyklu "Sylvestrowa Noc" jeszcze przed południem na ekranach zagości(31 grudnia, godz. 11.55). Jimmy Bly, będąc wschodzącą gwiazdą Formuły 1, odczuwa olbrzymią presję. Szef zespołu Carl Henry (Burt Reynolds) zatrudnia utytułowanego profesjonalistę Joego Tanta (Sylvester Stallone), który ma podzielić się z młodym kierowcą zdobytym na torach wyścigowych doświadczeniem. Pełne napięcia wydarzenia przeplata sieć romansów, utraconych miłości, przyjaźni, spisków i konfliktów z przeszłości.Tytułowe miejsce -(godz. 14.15) w Garrison w New Jersey jest odpowiedzią na pragnienia policjantów, którzy szukają bezpiecznej przystani z dala od ulic Nowego Jorku lat 70. Szeryfem małego miasteczka, w którym mieszka wielu funkcjonariuszy nowojorskiej policji jest Freddy Heflin (Sylvester Stallone). Kiedy dochodzi do brutalnego incydentu z udziałem cywili, oficer zaczyna prowadzić własne dochodzenie, nieoczekiwanie odkrywając spisek w szeregach NYPD.W ramach cyklu TNT zaprezentuje też pełną zwrotów akcji historię płatnego zabójcy, Roberta Ratha (Sylvester Stallone), który przyjął zlecenie uśmiercenia pewnego gangstera. Sprawy w filmie(godz. 16.15) komplikują się, gdy na oczach wynajętego mordercy ginie grupa niewinnych cywilów, łącznie z wytropionym przez niego mafiosem. Okazuje się, że to sprawka Miguela Baina (Antonio Banderas), którego etyka pracy mocno odbiega od tej, jaką kieruje się Robert. Po tym incydencie drogi obu mężczyzn krzyżują się coraz częściej.Rocky Balboa (Sylvester Stallone) jest życzliwym i niewykształconym pięściarzem z Filadelfii, którego głównym źródłem dochodów jest ściąganie długów dla lokalnego szefa przestępczości. Mimo że posiada wielki talent nikt nie wierzy, że mężczyzna mógłby zajmować się profesjonalnym boksem. Wszystko ulega zmianie, gdy przeciwnik aktualnego mistrza świata wagi ciężkiej zostaje ranny, a tytułowy(godz. 18.40), przez wzgląd na swój przydomek - Włoski Ogier, zostaje wybrany na jego zastępstwo.W filmie(godz. 21.00) bezwzględny kryminalista Simon Phoenix (Wesley Snipes) porywa autobus pełen pasażerów i ukrywa się w opuszczonym budynku pełnym beczek z benzyną. W pościg za nim rusza sierżant John Spartan (Sylvester Stallone). Mimo że udaje mu się obezwładnić Phoenixa, dochodzi do wybuchu obiektu, w którym są przetrzymywani zakładnicy. W efekcie obydwaj rywale trafiają do nowoczesnego więzienia, w którym zostają skazani na hibernację... W roku 2032 przebudzony do życia Simon ucieka z aresztu, a jedyną osobą, która może go powstrzymać ponownie staje się Spartan.Ray Tango (Sylvester Stallone), wytworny i wyrafinowany policjant i jego partner Gabe Cash (Kurt Russell) są funkcjonariuszami walczącym z przestępczością LAPD. Postaci te różni bardzo wiele, jednak łączy najważniejszy wspólny wróg - bezwzględny baron narkotykowy Yves Perret (Jack Palance), który za pomocą spreparowanych dowodów sprawia, że dwójka stróżów prawa trafia do więzienia o zaostrzonym rygorze. Jak można się domyślić - nie brakuje w nim aresztowanych przez nich przestępców. Teraz bardziej niż kiedykolwiek bohaterowie(godz. 23.10) muszą odłożyć na bok dzielące ich różnice.Pierwszy film w nowym roku? Widzowie zobaczą produkcję z 1994 roku pod tytułem(godz. 1.10). May Munro (Sharon Stone) ma obsesję na punkcie zemsty na ludziach, którzy zamordowali jej rodziców. Zatrudnia Raya Quicka (Sylvester Stallone), emerytowanego eksperta ds. materiałów wybuchowych, który realizuje zlecenie i zabija mężczyzn odpowiedzialnych za zbrodnię sprzed lat. Jednak kiedy rozgoryczony były partner Quicka, zostaje przydzielony do ochrony jednej z potencjalnych ofiar, zaczyna się śmiertelna gra w kotka i myszkę.W filmie(godz. 3.00) Sylvester Stallone wcieli się również w rolę egzekutora długów, który pracuje w Las Vegas dla lokalnego gangstera. Kiedy bohater dowiaduje się o tragicznej śmierci swego brata, wraca do rodzinnego Seattle. Po rozmowie z wdową po nim, jego córką Doreen (Rachael Leigh Cook) i zagadkową Geraldine (Rhona Mitra) odkrywa, że wypadek samochodowy może nie być przypadkowy.