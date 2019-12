Telewizja WP w Cyfrowym Polsacie. Filmowe święta

Łukasz Szewczyk

Telewizja WP podpisała umowę z Cyfrowym Polsatem.

Telewizja WP dołączyła właśnie do platformy Cyfrowy Polsat. Stacja jest na pozycji nr 104, niezależnie od posiadanego dekodera.- mówi Jagna Wiszniewska, dyrektor zarządzająca Telewizji WP.W ramówce Telewizji WP znaleźć można światowe filmy i seriale nieemitowane wcześniej w polskich kanałach otwartej telewizji. Stacja pokazuje autorskie programy publicystyczne, w tym "Tłit" i "Money. To się liczy", programy rozrywkowe oraz dokumenty i cykle o remontowaniu i urządzaniu wnętrz. Od kwietnia 2019 Telewizja WP emituje najsłynniejsze show motoryzacyjne na świecie, czyli "Top Gear", a od października także "Kuchenne rewolucje Gordona Ramsay'a".Z okazji zbliżających się świąt Telewizja WP zaplanowała filmowe premiery dla całej rodziny. To między innymi "Córka Świętego Mikołaja", "Chłopak pod choinkę" oraz "Świąteczna randka".Telewizja WP dostępna jest naziemnie na ósmym multipleksie (MUX8), na platformach Canal+ (kanał: 73) i Cyfrowy Polsat (kanał 104), w najlepszych sieciach kablowych, w tym m.in.: UPC (kanał 116/158), Vectra (128), Multimedia (38), Netia (30), Inea (28), Toya (25) oraz w usłudze WP Pilot.