Wywiad ze Stingiem i kolędy zespołu Pectus - święta Bożego Narodzenia w Radiu Złote Przeboje

Łukasz Szewczyk

Na nadchodzące Boże Narodzenie zespół Radia Złote Przeboje przygotował specjalne propozycje dla słuchaczy. Rozgłośnia będzie im towarzyszyć z kolędami podczas wigilii, a w kolejnych dniach zaprosi m.in. do wspólnego śpiewania z zespołem Pectus oraz powrotu do czasów premiery najbardziej znanych świątecznych przebojów. W ramówce także wyjątkowa rozmowa ze Stingiem.

Święta Bożego Narodzenia w Radiu Złote Przeboje rozpocznie już tradycyjnie "Wieczór kolęd", nadawany we wtorek, 24 grudnia - w wigilię aż do północy. Już od godz. 15:00 słuchacze stacji będą mogli przygotowywać i jeść wigilijną kolację przy dźwiękach najpiękniejszych polskich kolęd.W środę, 25 grudnia zespół rozgłośni zaprosi wszystkich na audycję, w której o swoich świętach opowiedzą bracia Szczepanikowie, czyli zespół Pectus. Bracia zaśpiewają też kolędy w wersji akustycznej, specjalnie dla słuchaczy Radia Złote Przeboje. "Kolędowanie z Pectusami", prowadzone przez Piotra Jaworskiego, będzie na antenie od 10:00 do 14:00.A tuż po nim historie nieprawdopodobnych zdarzeń, cudów i sytuacji, które mogły wydarzyć się tylko w niezwykłym świątecznym czasie, opowie Jerzy Telesiński w audycji "Cudowne święta", nadawanej do godz. 18:00.Wieczorem w pierwszym dniu świąt Bożego Narodzenia (od 18:00 do 22:00) słuchacze Radia Złote Przeboje będą mogli przenieść się w czasie do lat, w których na listach przebojów debiutowały piosenki "Last Christmas" czy "All I Want For Christmas Is You". Czym żyliśmy w Polsce i na świecie w grudniowe wieczory lat 80. czy 90.? - o tym wszystkim przypomni Tomasz Brhel.Kto wymyślił renifera Rudolfa i po co? - w audycji "Święta na sprzedaż", nadawanej w drugi dzień świąt - czwartek od 10:00 do 14:00 Jerzy Telesiński postara się wyjaśnić, ile w świętach jest prawdziwego ducha, a ile sprytnie przemyślanych zabiegów marketingowych. Słuchacze Radia Złote Przeboje dowiedzą się też, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w rodzinnym domu Stinga i czy on sam ma dziś czas, żeby je spokojnie obchodzić. Ekskluzywny wywiad z artystą przeprowadził Tomasz Brhel. "Zimowa opowieść, czyli Sting w Radiu Złote Przeboje" pojawi się na antenie 26 grudnia w godz. 14:00 - 18:00. Rozgłośnia zakończy świąteczny czas audycją Tomasza Florkiewicza, w której polscy złoci medaliści opowiedzą o swoich świątecznych wspomnieniach. Programu "Święta na złoto" z udziałem m.in. Otylii Jędrzejczak i Roberta Korzeniowskiego, będzie można słuchać od 18:00 do 22:00.