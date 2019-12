Serial "Polityka" Patryka Vegi tylko w Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

"Polityka" Patryka Vegi to jeden z najgłośniejszych kinowych tytułów tego roku. Przed ekranami zgromadził niemal 2 miliony widzów, stając się jednym z najchętniej oglądanych filmów roku. W grudniu widzowie Canal+ będą mogli zobaczyć rozszerzoną, serialową wersję.

Andrzej Grabowki jakio prezes w serialu "Polityka" / Fot. Materiały prasowe

W serialu bezkompromisowy polski reżyser bierze na warsztat rodzimą scenę polityczną. Co robią i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spadają maski? Jak władza i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyższe urzędy i pełniące obowiązki wobec Narodu? "Polityka" odpowiada na te pytania. To opowieść o przedstawicielach wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych w Polsce, o rządzących i opozycji, o świeckich liderach i politykach w sutannach.- mówi Patryk Vega.Najnowsze dzieło Vegi było utrzymywane na etapie produkcji w całkowitej tajemnicy. Pierwsze pogłoski o realizacji wywołały niemały poruszenie pośród postaci z pierwszych stron gazet, których zachowania i wypowiedzi stanowiły kanwę dla szkicu bohaterów. Twórca zaznacza, że 80% dialogów w produkcji to przeniesione niemal w 1:1 rozmowy i monologi polskiej klasy politycznej.- zaznacza reżyser.Główne role w serialu gra plejada gwiazd, w tym: Andrzej Grabowski (Prezes), Zbigniew Zamachowski (Ojciec Dyrektor), Maciej Stuhr (Bartek), Daniel Olbrychski (Stefan), Tomasz Oświeciński (Ojciec Marek), Iwona Bielska (Piotrowicz), Janusz Chabior (Alojzy), Antoni Królikowski (Arek), Marcin Bosak ("Bankster"), Ewa Kasprzyk (Jadwiga), Karolina Szymczak, Anna Karczmarczyk, Tomasz Sapryk i wielu innych.- kwituje reżyser.Serial "Polityka" zostanie wyemitowany na antenie Canal+ w dniach 21-22 grudnia o godz. 21:00.