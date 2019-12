Wiosną premiera polskiego serialu kryminalnego Canal+ "Mały zgon". Jest już pierwszy zwiastun (wideo)

Łukasz Szewczyk

Canal+ przedstawia pierwszy teaser serialu "Mały Zgon". Premiera najnowszej produkcji Juliusza Machulskiego wiosną 2020.

"Mały Zgon" to pierwsza produkcja Canal+, której premiera odbędzie się w 2020 roku. To historia, w której skorumpowani stróże prawa zmierzą się z milionowymi długami karcianymi, a międzynarodowy kartel narkotykowy z poczciwymi, rodzimymi zakapiorami z Mazur. W cichym i spokojnym Małym Zgonie, sezon na zgony właśnie się rozpoczyna!Serial zabierze widzów w porywającą, komediowo-kryminalną podróż przez świat narkotykowych karteli, gangsterów rządzących więzieniem, skorumpowanych stróży prawa i podziemnego pokera rozgrywanego o miliony. Wartka akcja prowadzi przez mazurskie jeziora, lasy i spokojne w teorii miasteczka. A wszystko zacznie się, gdy dyrektor więzienia zamieni się miejscami z gangsterem z programu ochrony świadków...W roli głównej zobaczymy Piotra Grabowskiego. W pozostałych rolach Annę Seniuk, Katarzynę Herman, Jacka Komana, Karolinę Gorczycę, Mirosława Haniszewskiego, Grzegorza Przybyła, Karolinę Porcari, Julię Wyszyńską, czy Grzegorza Mielczarka. Wśród twórców, poza Juliuszem Machulskim (producent kreatywny i reżyser) znanym z kultowych polskich komedii, jak "Vabank", "Seksmisja" czy "Kiler", są Maciej Kawalski (scenariusz i reżyseria), Filip Syczyński (scenariusz i reżyseria) oraz Piotr Domalewski (scenariusz). Za zdjęcia odpowiada Paweł Dyllus, natomiast scenografię opracowała Jagna Janicka. Pierwotny pomysł serialu opracował Łukasz Żukowski na zlecenie i pod nadzorem ADHD Warsaw. Producentem wykonawczym serialu jest Studio Filmowe ZEBRA.Po "Belfrze", "KRUKU. Szepty słychać po zmroku", "Nielegalnych" oraz "Żmijowisku", "Mały Zgon" to kolejna oryginalna produkcja CANAL+ kręcona w technologii 4K.