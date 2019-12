Nowe studio radiowej Jedynki. Możliwości 4K

Łukasz Szewczyk

Słuchacze radiowej Jedynki od kilku miesięcy obserwują szereg zmian technologicznych i koncepcyjnych, wpływających na nieustający rozwój stacji. Od środy (18 grudnia) rozmowy polityczne "Sygnałów dnia" poprowadzone zostaną w nowym, multimedialnym studiu, które umożliwia kontynuację rozmowy w Internecie. To kolejny etap długofalowego procesu rozwoju oferty programowej stacji.

Multimedialne studio radiowej Jedynki / fot. Piotr Piorun/Polskie Radio

Radiowa Jedynka korzysta z nowych technologii, które pozwalają bezpośrednio przesyłać do Internetu wszystko, co dzieje się w studiu. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi we flagowej audycji radiowej Jedynki, pozwoli słuchaczom śledzić polityczne rozmowy już nie tylko na antenie, ale również w Internecie za pomocą streamingu wideo na platformach radiowej Jedynki w mediach społecznościowych.- mówi Agnieszka Kamińska, Dyrektor-Redaktor Naczelna Programu 1 Polskiego Radia- wyjaśnia Sławomir Krzewiński, wicedyrektor Biura Technologii Polskiego Radia.W marcu na antenie radiowej Jedynki zadebiutowały poranne komentarze ekspertów, popołudniowe "Komentarze dnia" publicystów oraz debaty polityczne po godz. 18.00. Codziennie o północy Jedynka gra również pełną wersję hymnu. W czerwcu najstarsza radiowa antena zyskała nową oprawę dźwiękową i "jingle" audycji, podkreślające ich rozpoznawalny styl. Nowa oprawa dźwiękowa ruszyła wraz ze startem kultowej audycji "Lato z radiem" w nowej formule. Ponadto każdego ranka słuchacze "Czterech pór roku" witani są przez duety prowadzących: Sławę Bieńczycką, Agnieszkę Kunikowską, Karolinę Rożej, Marzenę Kawę, Romana Czejarka, Daniela Wydrycha, Grzegorza Frątczaka i Piotra Kędziorka.Radiowa Jedynka stawia na równoczesny rozwój dźwięku i obrazu, dlatego również studio emisyjne zostało poddane przebudowie w zakresie adaptacji akustycznej i scenografii wizyjnej. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii akustycznych, niezmiennie wysoka jakość dźwięku audycji nadawanych na żywo oraz zupełnie nowa warstwa wizualna i wartość wizyjna prezentowanego obrazu. -- zapewnia Agnieszka Kamińska.