Kabaret Hrabi i Elżbieta Dzikowska na święta w Radiu Pogoda

Łukasz Szewczyk

W czasie Bożego Narodzenia w Radiu Pogoda będzie można usłyszeć świąteczne programy także z udziałem gwiazd. Na antenie, oprócz kolęd i piosenek kojarzonych ze świętami, pojawią się rozmowy m.in. z podróżniczką Elżbietą Dzikowską - o tradycjach bożonarodzeniowych z całego świata oraz z artystami z kabaretu Hrabi, którzy opowiedzą o świątecznych inspiracjach do skeczy.

Już w wigilię - 24 grudnia Robert Janowski przedstawi na antenie wyniki plebiscytu, w którym słuchacze wybierali najpiękniejsze świąteczne piosenki. Program potrwa od godz. 10:00 do 15:00, a tuż po nim w Radiu Pogoda będzie można usłyszeć wyłącznie kolędy - bez reklam i wiadomości - tak, aby radio mogło towarzyszyć wszystkim w wigilijnej wieczerzy.W środę, 25 grudnia, czyli w pierwszy dzień Bożego Narodzenia w programie "Hej kolęda w Radiu Pogoda" gwiazdy opowiedzą o swoich ukochanych utworach świątecznych. Rena Rolska, Stenia Kozłowska i Agnieszka Cegielska zdradzą, które z kolęd najbardziej lubią nucić - a może nawet je zanucą! Program potrwa od 10:00 do 14:00. Natomiast po godz. 14:00 Radio Pogoda zaprosi słuchaczy na audycję "Święta świata w Radiu Pogoda", w której znana podróżniczka Elżbieta Dzikowska w rozmowie z Łukaszem Szaciłowskim opowie o tym, jak spędza się święta w innych krajach. Czy wszędzie na stołach króluje karp? Jak się kolęduje w Meksyku? I czego możemy się spodziewać w prezencie od Etiopczyka? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą się w programie, który będzie nadawany do godz. 18:00.W drugi dzień świąt - 26 grudnia Radio Pogoda zaproponuje słuchaczom "Hrabiowskie Święta", czyli audycję z udziałem kabaretu Hrabi. Które sytuacje przy świątecznym stole stały się dla nich inspiracją do kabaretowych skeczy? Co łączy Świętego Mikołaja z Wróżką Zębuszką? Jaką rolę w święta może odegrać stara, dobra pralka Frania? Te ważne tematy poruszy Joanna Kruk w rozmowie z artystami z kabaretu Hrabi między godziną 10:00 a 14:00.