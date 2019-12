Golf Channel Polska wzbogaci sportową ofertę Platformy Canal+

Łukasz Szewczyk

W poniedziałek (23 grudnia 2019 roku) telewizyjna Golf Channel Polska pojawi się w ofercie platformy satelitarnej Canal+.

Golf Channel Polska w ofercie Platformy Canal+ będzie dostępny na pozycji numer 125. Kanał znajdzie się w ofercie pakietu Extra+ i wyższych.- mówi Marek Sowa, współzałożyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Golf Channel Polska.Golf Channel Polska. to 24-godzinny kanał telewizyjny, oferujący transmisje na żywo z największych turniejów golfowych świata, popularne programy rozrywkowe oraz wszechstronne informacje na temat tej olimpijskiej dyscypliny sportu.- mówi Katarzyna Terej, współzałożycielka i prezes zarządu Golf Channel Polska.To kolejna istotna umowa sfinalizowana przez Golf Channel Polska w ostatnim czasie - w listopadzie br. stacja poinformowała o podpisaniu wieloletniej umowy z PGA TOUR i Discovery na prawa do transmisji obydwu najważniejszych cyklów turniejów golfowych: PGA TOUR i European Tour, oraz zawodów World Golf Championships, Presidents Cup i Ryder Cup. Już w styczniu kibice golfa będą mieli możliwość podziwiania tak prestiżowych turniejów, jak Sentry Tournament of Champions na Hawajach, Abu Dhabi HSBC Golf Championship, The American Express w Kalifornii, Omega Dubai Desert Classic, czy słynny "najgłośniejszy turniej golfowy świata": Waste Management Phoenix Open w Arizonie.