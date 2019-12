Kryminalne piątki filmowe w styczniu w TNT

Łukasz Szewczyk

Telewizja TNT przygotowała kolejną odsłonę cyklu "Kryminalne piątki".

Najczęściej rozpoczynają się od zbrodni i zagadki, którą trzeba rozwikłać. Jak żadne inne wciągają widzów w świat skomplikowanych intryg, trzymają w napięciu i gwarantują intensywne emocje! W ramach "Kryminalnych piątków", wśród proponowanych przez TNT filmów kryminalnych, pojawi się między innymi(3 stycznia). Everett (Clint Eastwood), dziennikarz poczytnej gazety przez swoje problemy alkoholowe i słabość do kobiet jest zmuszony opuścić Nowy Jork. Okazuje się jednak, że praca dla mniejszego, podmiejskiego tytułu wcale nie jest nudna. Mężczyzna ma przeprowadzić wywiad z groźnym mordercą skazanym na śmierć. Do wykonania wyroku pozostało 12 godzin, a główny bohater nabiera podejrzeń, że jego rozmówca jest niewinny i rozpoczyna dochodzenie na własną rękę.(10 stycznia) rozpoczynają się od tajemniczej eksplozji w porcie w Los Angeles, w wyniku której ginie 27 osób oraz kokaina warta fortunę. Wybuch statku przeżywa m.in. Verbal Kint (Kevin Spacey) - drobny przestępca i rzezimieszek, który decyduje się współpracować z policją. Zeznaje, że za katastrofę odpowiedzialny jest król przestępczego półświatka - Keyser Soze. Policja początkowo nie daje wiary opowieściom Verbala.Bohater(17 stycznia), Patrick Bateman (Christian Bale) jest wziętym i dobrze sytuowanym maklerem z Wall Street. Znudzony swoim idealnym życiem biznesmen zostaje psychopatycznym mordercą i zabija swoje ofiary z wyjątkowym okrucieństwem, czerpiąc ze zbrodni satysfakcję. Czy brutalne morderstwa zostaną ukarane?(24 stycznia) to dziś kultowa produkcja. W obsadzie znajdziemy m.in. Samuela L. Jackson'a, Johna Travoltę czy Bruce'a Willisa. Bohaterowie filmu obracają się w przestępczym świecie. Vincent i Jules otrzymują zadanie przechwycenia tajemniczej walizki. Ich szef ufa im na tyle, że prosi także o pomoc w opiece nad swoją żoną.Kolejną z propozycji jest(31 stycznia) - klasyczna, kryminalna produkcja. Policyjne śledztwo, które ma na calu odnaleźć Amandę McCready - zaginioną czterolatkę jest nieskuteczne. Do akcji wkracza prywatna para detektywów: Patrick Kenzie (Casey Affleck) i Angie Gennaro (Michelle Monaghan). Rozwiązaniu zagadki nie sprzyja fakt, że media nieustannie informują o sprawie.