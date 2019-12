Grażyna Torbicka poprowadzi galę wręczenia "Paszportów Polityki 2019". Transmisja w TVN

Łukasz Szewczyk

We wtorek (14 stycznia 2020 roku) podczas uroczystej gali wręczone zostaną "Paszporty Polityki 2019". Uroczystość będzie transmitowana w TVN.

"Paszporty Polityki" to nagrody kulturalne przyznawane przez tygodnik Polityka od ponad 20 lat. Otrzymują je polscy artyści, którzy przyczyniają się do przekraczania granic w sztuce.Uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród odbędzie się 14 stycznia 2020 roku w budynku Teatru Polskiego w Warszawie. Galę transmitować będzie stacja TVN. Wieczór poprowadzą Grażyna Torbicka i Jerzy Baczyński, redaktor naczelny Polityki.• Film: Bartosz Bielenia, Bartosz Kruhlik, Mateusz Pacewicz• Teatr: Magdalena Drab, Monika Frajczyk, Weronika Szczawińska• Literatura: Weronika Murek, Dominika Słowik, Urszula Zajączkowska• Sztuki wizualne: Alex Baczyński-Jenkins, Weronika Gęsicka, Roman Stańczak• Muzyka popularna: Błażej Król, Piernikowski, Hania Rani• Muzyka poważna: Krystian Lada, Jakub Józef Orliński, Martyna Pastuszka• Kultura cyfrowa: Jacek Brzeziński i Artur Ganszyniec (Different Tales), Dawid Ciślak (Polyslash), Aleksandra Jarosz