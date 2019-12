Hipnotyczny "Rycerz pucharów" Terrence'a Malicka w TVP Kultura

Łukasz Szewczyk

TVP Kultura pokaże melodramat "Rycerz pucharów" w reżyserii Terrence'a Malicka, określanego jako filmowego poetę i jednego z najbardziej wizjonerskich twórców współczesnego kina amerykańskiego.

"Rycerz pucharów" to opowieść o zblazowanym, wziętym scenarzyście Ricku, stałym bywalcu hucznych imprez i wystawnych, barokowych bankietów. Rick czerpie z życia pełnymi garściami, korzystając jednocześnie ze wszystkich dobrodziejstw i uciech hollywoodzkiego świata. By zapomnieć o traumie z przeszłości, wdaje się w serię romansów ze zjawiskowymi kobietami, usilnie próbując wypełnić życiową pustkę, odnaleźć sens i narodzić się na nowo.Intrygujący film, który podzielił krytyków i publiczność, przepełniony nawiązaniami do Biblii i tarota, pięknymi ujęciami i doskonałą muzyką. Jest historią o poszukiwaniu swojego miejsca w świecie. W gwiazdorskiej obsadzie zobaczymy m.in. zdobywców Oscarów: Christiana Bale'a, Natalie Portman i Cate Blanchett.Emisję "Rycerza pucharów" poprzedzi rozmowa Jakuba Moroza z filmoznawcą Sebastianem Smolińskim.Postać reżysera Terrence'a Malicka jest owiana tajemnicą - nie uczestniczy w życiu publicznym, na próżno szukać udzielonych przez niego wywiadów i mimo, że jest wielokrotnie nominowanym i nagradzanym twórcą - nie odbiera nagród, a promocję swoich filmów opiera na ...jej braku. Jest autorem zekranizowanej m.in. powieści Jamesa Jonesa "Cienka czerwona linia", "Drzewa życia" i "Wątpliwości"."Rycerz pucharów" w TVP Kultura, premiera w piątek 20 grudnia o godz. 20.30.