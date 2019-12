Opera z librettem Olgi Tokarczuk na żywo w radiowej Dwójce

Łukasz Szewczyk

W 2006 roku Olga Tokarczuk napisała "Annę Inn w grobowcach świata", a w 2018 roku powstała opera "Ahat ilī - siostra bogów" Aleksandra Nowaka z librettem noblistki opartym na jej powieści. W najbliższy piątek (20 grudnia) radiowa Dwójka wyemituje z Mediateki w Tychach najnowsze koncertowe wykonanie tego dzieła.

Olga Tokarczuk w radiowej Dwójce / fot. Małgorzata Szymankiewicz/Polskie Radio

- opowiadała w ubiegłym roku Olga Tokarczuk w rozmowie z Ewą Szczecińską w radiowej Dwójce. -- podkreślała pisarka tłumacząc, że być może ma to związek z tekstami, które były istotną inspiracją podczas pisania. -- dodaje noblistka.W operze "Ahat ilī - siostra bogów" książkowa treść prastarego mitu o Bogini Innanie, która zeszła do królestwa siostry-bliźniaczki, bogini podziemi Ereszkigal, została nieco zmieniona. Służąca Innany, śmiertelna Ninszibur jest w operowej wersji postacią centralną, niemniej wszyscy bohaterowie mitu zarysowani zostali wyraziście i przejmująco. - Najistotniejsze było dla mnie to, by odnieść tę historię do sposobu myślenia i przeżywania świata dzisiejszego człowieka - mówi kompozytor Aleksander Nowak. Jego dzieło, rozpisane na trzy akty, miało premierę podczas ubiegłorocznego festiwalu Sacrum-Profanum w Krakowie.Aleksander Nowak, Olga Tokarczuk - "Ahat Ilī - Siostra Bogów", wyk. Joanna Freszel - sopran (Inanna), Ewa Biegas - sopran (Ereszkigal), Urszula Kryger - mezzosopran (Ninszubur), Jan Jakub Monowid - kontratenor (Dumuzi), Sebastian Szumski - baryton (Ojciec - Socjobiolog), Bartłomiej Misiuda - baryton (Ojciec - Logik), Szymon Kobyliński - bas (Ojciec - Gramatyk, Kapłan), Camerata Silesia, Aukso, dyr. Marek Moś.Transmisja w radiowej Dwójce w piątek 20 grudnia od godz. 20.00. Wcześniej - o godz. 19.30 - Program 2 Polskiego Radia przypomni ubiegłoroczną rozmowę Ewy Szczecińskiej z Olgą Tokarczuk i Aleksandrem Nowakiem.