Produkcje z rozmachem w styczniowym cyklu "Wielkie kino" w TNT

Łukasz Szewczyk

W ramach styczniowego cyklu "Wielkie kino"telewizja TNT przypomni produkcje filmowe zrealizowane z największym rozmachem.

"Siedem lat w Tybecie" / SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL. ALL RIGHTS RESERVED

Już w pierwszą środę stycznia widzowie poznają historię sławnego austriackiego himalaisty Heinricha Harrera (Brad Pitt), który postanawia zdobyć kolejny szczyt: Nanga Parbat. W międzyczasie wybucha II Wojna Światowa, wyprawa zostaje wstrzymana, a jej uczestnicy trafiają do obozu jeńców. Udaje im się uciec i po wieloletniej wędrówce przez Himalaje docierają do Tybetu. Tam Heinrich nawiązuje relację z młodym Dalaj Lamą.(1 stycznia) to poruszająca opowieść w gwiazdorskiej obsadzie.(8 stycznia) to kontynuacja historii Ramy (Iko Uwais), który po rozbrojeniu narkotykowego kartelu ma wreszcie nadzieję na spokojne, rodzinne życie. Niestety otrzymuje następne wymagające i ryzykowne zadanie. Ma znaleźć dowody na szerzącą się w policji korupcję. Ta misja okazuje się być niebezpieczna nie tylko dla głównego bohatera, ale także dla jego bliskich.(15 stycznia) piękna Alice (Mia Jovovich) walczy z armią zombie. W drugiej części filmu dowiadujemy się, że ciało głównej bohaterki zostało poddane licznym modyfikacjom, dzięki którym jest silniejsza i ma wyostrzone zmysły. Czy uda się jej wydostać ze zniszczonego przez żywe trupy miasta i przeżyć zbliżającą się Apokalipsę?Will (Ewan McGregor) po wielu latach wraca do domu, by zaopiekować się swoim umierającym ojcem (Albert Finney). Wiedząc, że to jego ostatnie dni, syn wypytuje go o młodość. Nieprawdopodobne historie starego człowieka pokazane w(22 stycznia) są przepełnione mitami i baśniowymi motywami. Zafascynowany opowieścią Will podejmuje próbę napisania biografii swojego ojca.Bracia Connor i Murphy MacManus uciekają z Bostonu na irlandzką prowincję. Chcą zamknąć za sobą gangsterski etap swojego życia. Pewnego dnia dowiadują się jednak, że ich wuj został zamordowany przez członków mafii. Rodzina wychodzi z ukrycia i wraca do miasta, by szukać sprawiedliwości i zemścić się na mordercach.(29 stycznia) to brawurowe kino akcji w klasycznej odsłonie.