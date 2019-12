Wyjątkowe kobiety, święta, sylwester i Nowy Rok w Rock Radiu

Łukasz Szewczyk

Rozmowy z kobietami, które życie spędzają w chmurach, plebiscyt na Rockowy Numer Wszech Czasów oraz "Rockowy finał rocku" - to propozycje Rock Radia na nadchodzący świąteczny czas oraz przełom 2019 i 2020 roku.

W środę, 25 grudnia - w pierwszy dzień świąt w studiu Rock Radia gościć będą wyjątkowe kobiety, które życie spędzają w chmurach. To najmłodsza pani pilot w liniach lotniczych LOT - Magdalena Majcher, Paulina Różyło - Nowicka, która była jedyną kobietą-oblatywaczem, czyli pilotem doświadczalnym, a teraz jest rejsowym pilotem w liniach Wizzair, a także pilot porucznik Joanna Murawiec z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. O to, czy na wszystko patrzą z góry i jak spędzają święta pilotki, zapyta je Mariusz Stelmaszczyk w audycji nadawanej w godz. 10:00 - 15:00. A tuż po niej swoją świąteczną "Klasyczną 10", czyli ulubione klasyki rocka, wskaże aktorka Joanna Brodzik. Rozmowę poprowadzi Tomasz Miara.Aż do 30 grudnia na stronie rockradio.pl można głosować na swoje ulubione piosenki w plebiscycie Rockowy Numer Wszech Czasów. 100 piosenek najchętniej wskazywanych przez słuchaczy stacja zaprezentuje na antenie ostatniego dnia roku - 31 grudnia.Dodatkowo, w sylwestrowy wieczór Michał Żołądkowski zabierze aktora Grzegorza Damięckiego do barbera. O męskich przygotowaniach do sylwestra będzie można posłuchać w ostatni dzień roku od 18:00 do 20:00 w audycji "Ciętym językiem".Zaś w godz. 22:00 - 01:00 Arek Skiba zaprosi słuchaczy rozgłośni na "Rockowy finał rocku". Będzie można w niej zamawiać i dedykować swoim bliskim ulubione klasyki rocka.1 stycznia 2020 - w Nowy Rok od 10:00 do 15:00 Tomasz Miara i Michał Żołądkowski będą podsumowywać 2019 w audycji "Noworoczna Gala Rocku". A o tym, co czeka nas w 2020, opowie Mariusz Stelmaszczyk w godz. 15:00 - 20:00 w audycji "Co przyniesie rock!".