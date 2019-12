28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w TVN, TVN24, TTV i Player.pl

Łukasz Szewczyk

W niedzielę (12 stycznia 2019 roku) w Polsce i w blisko 100 miejscach na świecie zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pieniądze zebrane w 28. Grupa TVN Discovery Polska po raz czwarty została głównym partnerem telewizyjnym akcji. Relację z tego wydarzenia będzie można oglądać na antenach TVN, TVN24, TTV oraz w serwisie player.pl.

O Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie głośno od samego rana. Pierwsze relacje pojawią się w magazynie "Dzień Dobry TVN". To w tym programie po raz pierwszy zobaczymy na antenie specjalnie wybudowane finałowe studio, które tego dnia będzie centrum wszystkich informacji związanych z przebiegiem zbiórki.Przez cały dzień będziemy łączyć się także ze sztabami z Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Rzeszowa, Sosnowca, Suwałk, Międzychodu i Wisły.- Jurek Owsiak, pomysłodawca i prezes zarządu Fundacji WOŚP.12 stycznia w całej Polsce i w blisko 100 miejscach na świecie kwestować będzie 120 tysięcy wolontariuszy. Zebrane przez nich pieniądze rozliczane będą w około 1750 sztabach. Wśród kwestujących pojawią się także gwiazdy TTV - Przemek Kossakowski oraz bohaterowie "Gogglebox. Przed telewizorem".Przez cały dzień w studiu telewizyjnym trwać będzie Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców (popularnie zwana licytacją Złotych Serduszek i Złotych Kart Telefonicznych). Kulminacyjny moment, czyli licytacja Serduszka nr 1, zacznie się około godziny 22:30.Centrum Finału tym razem przeniesie się na plac Teatralny, tuż obok Teatru Wielkiego. Dzień wcześniej, w sobotę 11 stycznia, z tego miejsca wystartuje także bieg "Policz się z cukrzycą". Jak co roku 5000 uczestników przebiegnie 5 km ulicami Warszawy, a za datki zebrane przy rejestracji zostaną zakupione pompy insulinowe dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.odbędzie się zaś w tym samym miejscu, gdzie kilkanaście dni wcześniej warszawiacy witać będą Nowy Rok - na placu Bankowym. Oba miejsca są oddalone od siebie o około 500 metrów. Na głównej scenie 28. Finału WOŚP zagrają między innymi Agnieszka Chylińska, Daria Zawiałow, Renata Przemyk, Majka Jeżowska Band, Łydka Grubasa, Kwiat Jabłoni, Tulia, Sidney Polak, Ralph Kamiński, Cyrk Deriglasoff, Pablopavo & Ludziki oraz Jazz Band Młynarski - Masecki.- mówi Bogdan Czaja, zastępca Dyrektora programowego TVNDodatkowo rzeczyodserca.pl ). Na aukcjach przygotowanych przez Allegro (aukcje.wosp.org.pl) wylicytować będzie można między innymi wspólną kolację z gwiazdami "Dzień Dobry TVN", figurkę z teledysku "Mam zły dzień" Agnieszki Chylińskiej, zegarki od Marcina Prokopa, kurtki - bomberki Agaty Młynarskiej, a także bilety na przedstawienie "Szkło kontaktowe Live and Touch" w teatrze 6. Piętro. W 28. Finał WOŚP zaangażowała się także stacja TVN Turbo, która na aukcję przekazała samochód z programu "Klimek kontra Duda".Na licytację WOŚP trafią również specjalne fanty od Jurka Owsiaka, Grzegorza Kajdanowicza i Adriana Mielnika związane z tegorocznym Wielkim Meczem - korki meczowe Jurka z jego autografem, piłka od Zlatana Ibrahimovicia z klubu Los Angeles Galaxy - oficjalna piłka ligi MLS z podpisami wszystkich zawodników Wielkiego Meczu 2019, koszulka meczowa TVN 2019 z podpisami zawodników oraz koszulka meczowa WOŚP 2019 z podpisami drużyny Jurka.Do tej pory Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad miliarda złotych.• TVN24relacje z finału z przez cały dzień• TVN:- Relacje w Dzień Dobry TVN: od godz. 7:30- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 12:00, 14:15, 16:25, 18:40, 22:10- Światełko do nieba: 19:45• TTV- 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 10:00, 13:00, 16:00, 18:00, 20:30- Światełko do nieba: 19:45- Relacje w programie Express: 09:45, 15:45, 17:45, 20:1012:00-12:3014:15-14:4016:25-16:5018:40-19:0019:45-20:1022:10-00:00