Gazeta Wyborcza jeszcze bardziej cyfrowa. Więcej lokalnych informacji online

Łukasz Szewczyk

Gazeta Wyborcza stawia mocniej na lokalne serwisy internetowe i piątkowe tygodniki ukazujące się w 20 największych miastach. Więcej informacji o wydarzeniach z różnych regionów kraju będzie się ukazywać się w ogólnopolskim wydaniu gazety i serwisie Wyborcza.pl.

Z początkiem 2020 r. zmieni się sposób publikowania treści lokalnych w Gazecie Wyborczej. W 13 ośrodkach (Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski/ Zielona Góra, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Płock, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń) od poniedziałku do czwartku informacje i inne treści lokalne, do tej pory publikowane na łamach papierowego wydania gazety, będą dostępne w internecie w lokalnych serwisach Wyborcza.pl. Natomiast w wydaniach tradycyjnych czytelnicy będą mogli przeczytać treści dotyczące tych miast w piątki - w postaci magazynów, np. "Tygodnik Olsztyn" czy "Tygodnik Białystok", których częścią jest informator kulturalny "Co Jest Grane 24". W 7 największych aglomeracjach (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk i Katowice) treści lokalne pozostaną częścią codziennych wydań Gazety Wyborczej oraz serwisów lokalnych Wyborcza.pl.We wszystkich 20 miastach zespół dziennika przygotowuje dla internautów również newslettery z informacjami lokalnymi, wydawane pod marką "Dzień dobry". Codziennie przed godz. 8:00 czytelnicy otrzymują najświeższe informacje z miasta i regionu, poranny komentarz dnia dziennikarza lokalnej redakcji "Gazety Wyborczej", prognozę pogody i dane o jakości powietrza, a także linki do najciekawszych publikacji na Wyborcza.pl.- mówi Jerzy Wójcik, wydawca Gazety Wyborczej.W ogólnopolskim tradycyjnym wydaniu Gazety Wyborczej od 2 stycznia 2020 r. pojawi się nowa sekcja "Prosto z miasta" - naturalne poszerzenie działu Polska, ale jej charakter będzie nieco inny. -- mówi Mikołaj Chrzan, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" i szef redakcji lokalnych.Dwustronicowa sekcja "Prosto z miasta" będzie publikowana od poniedziałku do piątku między tekstami z działów Polska i Świat. Czytelnicy znajdą tu artykuły, mniejsze formy dziennikarskie, zdjęcia, krótkie informacje, cytaty oraz liczby. Autorami tych materiałów będą dziennikarze i fotoreporterzy redakcji lokalnych, a za wybór treści i ostateczny kształt sekcji odpowiadać będą redaktorzy z lokalnych zespołów "Gazety Wyborczej".Koncepcję nowych stron "Prosto z miasta" przygotował Wojciech Bartkowiak, zastępca wydawcy "Gazety Wyborczej", a projekt graficzny - Jacek Utko, twórca wdrożonej w połowie 2019 r. nowej makiety dziennika.Do zmian w publikacji treści lokalnych w 13 ośrodkach miejskich dopasowana została oferta cyfrowa dla klientów w zakresie reklamy online i prenumerat cyfrowych.