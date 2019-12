Muzyczno-filmowe Boże Narodzenie z RMF FM i telewizyjny sitcom o radiu

Łukasz Szewczyk

W czasie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia słuchacze RMF FM poznają 30 utworów, które stworzyły stację, pobawią z Robbie Williamsem na wielkiej świątecznej imprezie i dowiedzą, dlaczego RMF można będzie już wkrótce obejrzeć w telewizji.

Wigilia w RMF FM to między innymi program, w którym Daniel Dyk przedstawi legendarnych słuchaczy, których historia przeplata się z historią RMF FM. Po czterogodzinnym(godz. 16-20) Krzysztof Urbaniak i świąteczni reporterzy wyruszą w Polskę na poszukiwania świątecznej magii i wigilijnych cudów zaobserwowanych przez słuchaczy.Pierwszy dzień świąt w RMF FM to(godz. 10-15), podczas której Mateusz Opyrchał i Natalia Kawałek wyciągną świąteczne sekrety z Robbiego Williamsa i podarują słuchaczom bilety na koncerty. Po godzi. 20.00 w studiu RMF FM zostanie tylko Mariusz Kałamaga, który w sequelu świątecznego przeboju udowodni, że radzi sobie nawet lepiej niż Kevin.Drugi dzień świat w RMF FM to głównie kulisy, pierwszego, telewizyjnego sitcomu o radiu RMF FM. Z udziałem dziennikarzy stacji w roli gwiazd i gwiazd w roli pracowników stacji. Telewizyjna premiera tuż przed 30 urodzinami radia - 13 stycznia 2019 roku na antenie TVP1.A zmęczonych i zestresowanych powrotem do pracy słuchaczy doprowadzą do stanu używalności Jacek Tomkowicz w( godz. 15-20) a od 20 Marcin Jędrych i